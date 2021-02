Se billedserie - Vi har hele tiden haft et stort fokus på, at det skal være trygt at shoppe i City2, siger Litten Bloch, der er Center marketing manager i City 2, som er ejet af Danske Shoppingcentre. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Der er stadig liv i shoppingcenter - og nye butikker på vej

Taastrup - 10. februar 2021 kl. 13:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Selvom nogle butikker stadig har åbent i shoppingcentret City2 i Høje Taastrup, så er der noget mere stille end sædvanligt. Corona-nedlukningen betyder, at langt de fleste butikker har måtte lukke dørene for kunderne, og madstederne må kun sælge take-away.

Men der sker alligevel ting og sager bag de lukkede facader. Blandt andet er Kaufmann i gang med en større ombygning, så de er klar med en ny og større butik, når butikken igen må åbne. Ved siden af den nye Aveny-butik på plan 2 over for Matas er der en ny kiosk på vej, hvor Kiosk Bien lå før.

Derudover er der »åbnet« endnu en butik, Zias Klædeskab, som sælger lækre secondhandvarer, og som egentlig skulle have slået dørene op her i januar. Nu er den i stedet klar til at tage imod kunder efter genåbningen.

En særlig tid Nedlukningen er i det hele taget en speciel tid for de danske shoppingcentre, og også for Litten Bloch, der er Center marketing manager i City 2, som er ejet af Danske Shoppingcentre.

- Vi bruger kræfter på at holde liv i de butikker, der har åbent. Vi bruger faktisk meget tid på at fortælle, at nogle af butikkerne altså er åbne, for nogen tror, at hele centret er lukket. Derfor har vi for eksempel også ændret teksten på vores hjemmeside fra, at vi har lukket, men nogle butikker har åbent, til vi har delvist åbent, og at de resterende butikker åbner igen den 1. marts, forklarer Litten Bloch.

For det er det håb, City2 og nok resten af den danske detailbranche klamrer sig til: At de får lov til at åbne butikkerne for kunderne igen ved månedens udgang.

- Der er jo ingen tvivl om, at der er hårdt for butikkerne ikke at måtte åbne, så vi håber virkelig, at vi igen kan åbne, når de nuværende restriktioner udløber. Der er så meget økonomi, der skal indhentes, understreger Litten Bloch.

Hun tør ikke spå om, hvad den langvarige nedlukning vil betyde for centrets butikker, for det er forskelligt fra butik til butik. Selv de butikker, der har haft lov til at holde åbent, har mærket, at der er færre kunder i centret.

- Det er klart dagligvarebutikkerne, der har trukket flest kunder til, siger Litten Bloch med henvisning til Føtex og Lidl, der har åbent som normalt.

Trygt at shoppe Januar er normalt også udsalgstid for den danske detailhandel, men det har af gode grunde været begrænset, hvor stor udsalgsfeberen har været. Derfor forventes mange butikker også at brænde inde med lagre af vintervarer, som de ikke har kunnet sælge.

- Vi har derfor tilbudt butikkerne at åbne en outlet-butik i Copenhagen Designer Outlet, så de på en god måde kan komme af med varer, de ikke har kunnet få solgt, fortæller Litten Bloch.

Ellers går meget af tiden med at planlægge, hvad der skal ske, når centret og alle butikkerne for alvor må slå dørene op igen.

- Indtil da arbejder vi med at sikre, at kunderne ved, at vi stadig er her og har åbent. Vi planlægger for eksempel nogle ting online omkring Valentinsdag, og så ser vi på, hvad vi skal gøre omkring påske. Vi skal jo ikke trække for mange kunder herhen på samme tid, for det må vi ikke, understreger Litten Bloch.

Og når der igen bliver åbnet, så er City2 igen klar til at leve op til alle de restriktioner og krav, der måtte komme.

- Vi har hele tiden haft et stort fokus på, at det skal være trygt at shoppe i City2. Vi vil have afsprittere ved alle indgange, spritdispensere i hele centret, afstandsmarkering og et stort fokus på hyppig rengøring. Vi har tilmed den fordel, at vi har brede gange og højt til loftet, så vi mener stadig, at vi kan sikre trygge rammer at handle i, understreger Litten Bloch.

