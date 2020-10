Frederik A. Hansen var i mange år formand for blandt andet Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsdagen i Høje-Taastrup, og for sit store arbejde har han fået den ene af årets to Hæderspriser. Frederik A. Hansen døde pludseligt i juni af en aneurisme i hjernen.

Den første formand får årets hæderspris

Hædersprisen gives hvert år til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune.

- Det vigtige for Frederik var, at så mange frivillige som muligt havde mulighed for at påvirke og forme det folkeoplysende liv i kommunen, og at Folkeoplysningsudvalget kunne være brobygger og samle de forskellige folkeoplysende områder, som sammen kunne skabe rammerne for, at borgerne kunne udøve deres foretrukne fritidsaktivitet i forpligtende fællesskaber, sagde Merete Scheelsbeck.