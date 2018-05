Se billedserie Den 8. maj har Søren Hyldekrog 40 års jubilæum på Selsmoseskolen. Foto: Kasper Ellesøe

Den fløjtende pedel, der altid er glad, har 40 års jubilæum

Når man hører en fløjten eller nynnen på gangene på Selsmoseskolen, er der ret stor chance for, at det er Søren Hyldekrog, der kommer gående.

For lige præcis de karakteristika er noget af det, der kendetegner ham allermest. Søren Hyldekrog er teknisk Serviceleder, eller hvad der tidligere svarede til pedel, på Selsmoseskolen i Taastrup. Og det har han været i 40 år, efter han i denne uge kunne fejre jubilæum.

»Når jeg kommer ned mod skolens kontor, kan de altid høre, at det er mig, og sekretæren siger altid: »Jeg kan høre, at det er dig, Søren«, fortæller Søren Hyldekrog.

De muntre toner på gangene er selvfølgelig et tegn på, at han er glad, når han går på arbejde.

»Jeg er aldrig sur, og jeg er glad, når jeg er på skolen. Det må være, fordi der er en god atmosfære, og at det er en god arbejdsplads. Jeg har aldrig nogensinde være træt at komme på arbejde,« forklarer han.

Men der er også en anden grund til, at han deler ud af de muntre toner.

»Når jeg går rundt på skolen om morgenen, før eleverne er kommet, fløjter og nynner jeg for ikke at skræmme rengøringspersonalet. Hvis de kan høre, at jeg fløjter, så ved de, at jeg kommer og bliver ikke overrasket,« siger Søren Hyldekrog.

Når man spørger ham, hvad man egentlig laver som teknisk serviceleder, falder svaret prompte.

»Bortset fra at undervise, så laver jeg resten,« siger han

Det er reparationer, modtagelse af pakker, opsyn med bygninger og en masse andet.

»Det er oftest stoppede toiletter, jeg ordner. Det kan ungerne ikke finde ud af,« siger Søren Hyldekrog med et skævt smil.

Passionen for jobbet mærker man tydeligt hos Søren Hyldekrog. Han skal være tilgængelig på telefonen 24 timer i døgnet, og hver weekend og i skolens ferieperioder tager han til Selsmoseskolen for at gå en runde og tjekke, at alt er, som det skal være.

»Hver weekend gør jeg mælkekasserne klar til mandag morgen, hvor de hentes. Og på skolen er der også nogle fisk, og de skal jo fodres. De kunne sagtens klare sig i en weekend, men jeg synes, de skal have mad i weekenden,« siger han og fortæller om det bedste ved sit job.

»Det er, at jeg har friheden til selv at bestemme, hvad jeg gør. Men jeg kan bare ikke planlægge det, og der er ikke to dage, der er ens,« siger han.

Tilbage i 1978 blev Søren Hyldekrog, der egentlig var uddannet købmand, ansat på skoleområdet i kommunen. Søren Hyldekrog blev ansat af den daværende skoledirektør i kommunen Svend Petersen, og efter to dage på Grønhøjskolen, der nu er blevet til Mølleholmskolen, og en weekendvagt på Sengeløse Skole, kom han til Selsmoseskolen.

Og der har han været lige siden.

De seneste tre-fire år har Søren Hyldekrog boet i Tune efter at være opvokset i Fløng og boet i Høje-Taastrup Kommune hele livet. Men han og hustruen Helle kigger på muligheden for at flytte tilbage til Fløng.

»Jeg kan ikke falde til i Tune. Jeg hører til i Høje-Taastrup Kommune. Når man har boet så mange år et sted, er det svært at vænne sig til noget andet,« siger han.

Med Selsmoseskolens placering nær boligområdet Taastrupgård, der har haft forskellige udfordringer gennem tiden, har Søren Hyldekrog kunnet følge udviklingen i området på tæt hold.

Og der er sket meget fortæller han og siger, at det i de seneste år er blevet et meget bedre område.

»Når jeg kom på arbejde for 5-10 år siden, var der næsten altid smadret et vindue eller noget andet. Men sådan er det ikke mere. Det er meget positivt,« siger Søren Hyldekrog.

Det var den 8. maj, 62-årige Søren Hyldekrog havde 40 års jubilæum.

Han ved endnu ikke, hvornår han vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men har dog alligevel leget med nogle tanker.

»Jeg var næsten med til at åbne skolen, og måske kan jeg være med til at lukke den, når der skal bygges en ny, der er klar i 2021,« siger han med henvisning til, at det blot var 7 år, efter skolen åbnede i 1971, at han begyndte.