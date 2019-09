Alzheimerforeningen samler ind den 21. september. Foto: Jens Wollesen

Demens kræver støtte, forståelse og håb

Taastrup - 14. september 2019 kl. 11:37

Den 21. september er der indsamling til fordel for Alzheimerforeningen, som står på gader og stræder i hele landet for at samle ind til kampen mod demessygdomme.

- Når demens rammer, er det en omvæltning for alle i familien. Man siger farvel til meget af det velkendte og goddag til en helt ny livssituation, der desværre oftere bliver mødt med fordomme end forståelse. Og der er ingen vej tilbage, for der findes ingen kur mod demens - ikke endnu. Alligevel er det muligt at leve et godt liv med demens - det kræver blot støtte, forståelse og håb, fortæller formand for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund.

Når hundredvis af frivillige går på gaden over hele landet, lørdag den 21. september, kan man være med til at vise sin opbakning ved at støtte Alzheimerforeningens forskningsaktiviteter og det daglige arbejde for at hjælpe mennesker med demens og deres pårørende.

- Mit største ønske er, at der kommer en kur en dag. Hvis ikke for mig, så for andre i fremtiden. Derfor håber jeg, at der vil blive samlet en masse ind til forskning i demens, fortæller Birger Veber, der fik konstateret Alzheimers sygdom for fire år siden, da han var 63 år.

- Når man får demens, mister man meget af sin frihed. Man er afhængig af andre mennesker hele tiden. Det er svært. Derfor betyder det rigtig meget for mig - og min kone - at der findes tilbud, hvor jeg stadig kan komme ud og opleve noget, og hvor folk forstår mig og min situation, fortæller Birger.

Hvis man vil være med til at give håb og sikre tilbud og rådgivning til Birger og andre med demens og deres pårørende i fremtiden, så kom på gaden og støt Alzheimerforeningens arbejde den 21. september mellem 11-14, hvor der bliver samlet ind forskellige steder i Høje-Taastrup Kommune.