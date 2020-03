Centerchef Thomas Lüscher mener, at det giver god mening at lukke de store shoppingcentre delvist for at mindske risikoen for smittespredning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Delvis nedlukning af City2 var ikke nogen overraskelse

Taastrup - 18. marts 2020 kl. 16:44 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da statsministeren tirsdag aften fortalte, at blandt andet shoppingcentre skal holde lukket for alle andre butikker end dagligvarer og apoteker, kom det ikke bag på centerchefen i City2.

- Vi var forberedt på, at sådan noget kunne ske. Så vi var så langt, at vi havde lagt en plan for, hvordan vi ville håndtere det. Vi har Føtex, og vi har apoteket, og vi har Lidl, der opfylder kravet. Det er klart, at vi vidste ikke specifikt, hvilken beskrivelse af det, statsministeren ville bruge. Men det var nogenlunde, som vi havde forventet, siger centerchef Thomas Lüscher.

Vi skal passe på hinanden Og faktisk synes centerchefen, at det giver god mening at lukke shoppingcentrene delvist. - Det er jo en forfærdelig anledning. Og vi skal passe på hinanden. Og det synes jeg, at vi alle sammen gør i fællesskab med det her, lyder der fra Thomas Lüscher.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvad det her kan betyde for centrets økonomi. - Det kan vi på ingen måde sige noget om endnu. Nu har vi hørt, at der er nye tiltag for at hjælpe forskellige segmenter. Og det må vi jo afvente at se, hvordan det bliver håndteret, og hvordan det udarter sig. Så det kan vi slet ikke udtale os om, siger centerchefen.

Han understreger, at folk stadig er velkommen i centrets Føtex, apotek og Lidl. Men de skal huske at købe ind helt som normalt, så mængden af kunder fordeler sig over hele dagen – og der ikke kommer til at mangle varer.