Irene Viggo fra Taastrup laver perleplader for at sætte fokus på nyrerne. PR-foto

Deler perleplader ud for en god sag

Hun har selv fået transplanteret to nyrer. Hun har fået en nyre fra hver af sine forældre, og nu har hun dedikeret en del af sin til et projekt, som hun laver for at støtte Nyreforeningen og for at gøre danskerne opmærksomme på deres nyrer.