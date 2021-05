Se billedserie Budgettet er skredet med 56 millioner kroner ved byggeriet af det nye rådhus, og de penge kunne have været brugt bedre, mener debatøren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Ziegler og co. har sløset med borgernes penge

Taastrup - 13. maj 2021 kl. 12:07 Af Jacob Harris, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Hvad siger du til en atletikbane i Taastrup og i Hedehusene, en kunstgræsbane i Sengeløse og en ishockeyhal?

Prisen for ovenstående vil være 50 millioner kroner, og faktisk kunne Høje-Taastrup Kommune have haft det hele allerede nu, men pengene er sløset væk på et overskredet rådhusbyggeri, som indtil videre er overskredet med 56 millioner kroner. Et vandland som aldrig bliver til noget brugte man 4 millioner kroner på. En motorvej ingen ønsket og som ikke blev til noget smed man 2,2 millioner kroner ud af vinduet på.

Vi skal være Danmarks bedste idrætskommune, og derfor skal vi også have faciliteterne til det.

Og pengene skal komme fra en mere ansvarlig byggepolitik.

Derfor synes jeg, det er super ærgerligt, at Michael Ziegler og co. har sløset med borgernes penge, for det har jo direkte konsekvenser for borgerne, som her er blevet snydt for nogle fede fritidsaktiviteter.

Det gør mig også trist, at Michael Ziegler og co. ikke vil gøre noget ved, at kommunens arbejdsklausuler bliver brudt, arbejdsgivere, som bruger udenlandske håndværkere på Høje-Taastrup Kommunes byggerier, skal selvfølgelig følge danske overenskomster, og hvis ikke, så skal de ikke bygge for vores skattekroner. Her siger Michael Ziegler, at det vil han ikke følge op på, for vi skal ikke træde arbejdsgiveren over tæerne.

Det kan vi gøre meget bedre.

