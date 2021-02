Det Konservative Folkeparti vil stramme reglerne for, hvornår man kan få dansk statsborgerskab. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vores vestegnsborgere skal stræbe efter dansk statsborgerskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vores vestegnsborgere skal stræbe efter dansk statsborgerskab

Taastrup - 22. februar 2021 kl. 06:40 Af Merete Scheelsbeck (K), folketingsmedlem Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkeparti vil have ændret kravene til dansk statsborgerskab, når der forhandles indfødsret på Christiansborg den kommende tid.

I dag kan du få stukket et rødbedefarvet pas i hånden, hvis du har begået kriminalitet. Så længe din kriminalitet udløser en straf på under et år, så kigger systemet den anden vej, når der bliver uddelt statsborgerskaber. Du kan også sagtens opnå retten til at kalde dig dansker, selvom du hverken lærer ordentligt dansk eller har et arbejde.

Men er det virkelig, hvad vi forventer af kommende danskere?

Nej, selvfølgelig ikke. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at vi udligner uoverensstemmelsen mellem vores krav og vores forventninger gennem en række stramninger.

Vi vil kræve, at man gør sig selv den tjeneste at lære dansk på niveau 3. Det svarer til 02 i en 9. klasses danskeksamen.

Det skal også være et krav, at man er del af arbejdsmarkedet. Mennesker, som ønsker dansk statsborgerskab, skal arbejde mindst ligeså meget, som danskere i arbejde.

Og så skal det selvsagt være et krav, at man ikke har fængselsdomme - hverken betingede eller ubetingede. Hvis man på forhånd har udvist foragt for de danske demokratiske love, så skal man ikke gives retten til at stemme under dem.

I dag skal man have opholdt sig i Danmark i en årrække, før man kan søge om statsborgerskab. Den årrække bør man bruge på at tilegne sig dansksproglige færdigheder, at finde et arbejde og selvsagt holde sig ude af kriminalitet. Det er dét, vores krav bør afspejle.

relaterede artikler

Hver femte må ikke stemme til Folketingsvalget 09. maj 2019 kl. 09:10