Debat: Vores børn skal ikke være syndebukke - drop de nationale test

Nyheden om 0.-4. klasse skolebørn skal tilbage på skolebænken igen, er en rigtig god nyhed. Vores børn har faktisk klaret nødundervisningen godt, det mest bekymrende i hele nedlukningsperioden er faktisk, at børnene manglede deres venner og sociale aktiviteter. Vi hører løbende om børn, der døjer med ensomhed og mistrivsel, mens andre kæmper for at holde modet og motivationen oppe.

Det ville klæde ministeren at tænke sig om. I stedet for at give vores børn en chance for at komme tilbage og lærerne en mulighed for at få tingene på sporet igen, holder ministeren fast i de nationale test til sommer.