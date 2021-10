Debat: Vil sikre sunde og fornuftige investeringer

Det nye valgregulativ giver nu beboerne i lejligheder og andelsboliger mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Det skal der lyde et stort tak for.

Nogle af mine mærkesager er at arbejde for en sund virksomhed i forbrugernes interesse. At arbejde for, at der bliver leveret et sundt og godt produkt også til fremtidige borgere, som lever op til gældende regler. At være med til at sikre sunde og fornuftige investeringer. At arbejde for at der bliver taget hånd om grundvandsbeskyttelse af boringer i indvindingsoplandet. At være med til at fremme grønne løsninger ved skybrud, så der kan komme spændende løsninger i byerne og med en mangfoldig natur.