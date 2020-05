Den gamle bygning på Hedehusene Skole er fra 1917. Foto: Lisbeth Jansen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi vil forandre for at bevare og forbedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi vil forandre for at bevare og forbedre

Taastrup - 27. maj 2020 kl. 05:19 Af af Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge havde Joakim Lemmé et indlæg i avisen, hvor han efterlyste Det Konservative Folkepartis »endegyldige« holdning til bevarelse af eller nedrivning af Hedehusene Skoler.

Jeg forstår så udmærket spørgsmålet, eftersom skolen jo fra august 2021 står uden elever, fordi vi på dette tidspunkt tager det spritnye læringshus i Nærheden i brug.

Jeg kan indledningsvis slå fast, at vi naturligvis ikke river dele af eller hele Hedehusene Skole ned, før der er fundet tilfredsstillende løsninger for de mange fritidsbrugere, der anvender lokalerne på skolen (dette gælder selvfølgelig også for Charlotteskolen).

Joakim Lemmé har det synspunkt, at Hedehusene Skole skal bevares i fuldt omfang, og han mener, at »en lille sjat« af Høje-Taastrup Kommunes gevinst på 13 mio. kr. efter aftalen om revision af udligningsordningerne kan betale for en renovering og bevarelse af skolen.

Her kommer jeg nok til at skuffe Joakim Lemmé.

Vi har ikke i byrådet fået forelagt en beregning på, hvad det vil koste at renovere Hedehusene Skole, men vi har fået præsenteret en tilsvarende beregning på renovering og bevarelse af Charlotteskolen. Her har administrationen regnet sig frem til, at det vil kræve en investering på 65 mio. kr., og med til billedet hører, at denne skole er i en bedre vedligeholdelsestilstand, end den knopudbyggede Hedehusene Skole.

Det vil altså være ganske bekosteligt, hvis Hedehusene Skole skal gennemgå en fuld renovering, og man bør derfor vurdere, om en sådan investering står mål med at have en (i de fleste dagtimer) tom skole stående. Klasselokalerne er små og umoderne, så et eventuelt salg til skolebrug må anses for meget usandsynligt.

Hvis vi skal vurdere om skolen er »bevaringsværdig«, så bør vi som et minimum vurdere skolen på tre niveauer.

Den gamle skolebygning (ud mod Hovedgaden) fra 1916 har bestemt en stil og en historie, som er interessant. De bagvedliggende bygninger fra slutningen af 1940'erne er ikke arkitektoniske perler, og man skal nok være meget fascineret af 1970'ernes byggestil, hvis man har en veneration for de resterende skolebygninger med flade tage.

Hvorom alt er, så har byrådet IKKE truffet beslutning om bygningernes fremtid, og der vil ikke blive truffet en beslutning, før borgerne har haft mulighed for at debattere fremtiden. Der var således planlagt et borgermøde den 12. marts, hvor visionerne for Hedehusenes udvikling skulle debatteres. Dette møde blev naturligvis aflyst, fordi hele Danmark lukkede ned dagen før, men det vil blive afholdt i løbet af efteråret, når og hvis vi igen får lov til at forsamles. Visionsplanen vil i øvrigt blive en del af den kommende kommune- og lokalplanlægning for Hedehusene.

Og lad mig da så lige runde af med en venlig afstandtagen fra Joakim Lemmés syn på Nærheden og den øvrige byudvikling i vores kommune. Lemmé kalder NærHeden for »ganske ucharmerende, koldt, trivielt og ikke noget, der kendetegner Hedehusene«.

Jeg er slet ikke enig i den meget negative beskrivelse, og jeg er helt sikker på, at området bliver en kæmpestor gevinst for vores kultur- fritids- og handelsliv i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune.

Som konservativ går jeg ind for at »forandre for at bevare«, og hvad er det så, vi vil bevare i Hedehusene!

Det er for eksempel et fornuftigt udbud af butikker på Hovedgaden. Detailhandelen har været under pres gennem en del år, men her vil de mange nye medborgere fra Nærheden jo netop sikre, at vi ikke fortsat skal opleve butiksdød i vores by. Vi vil tværtimod med sikkerhed opleve, at nye butikker vil etablere sig hos os.

Vores kultur- og fritidsliv vil også kunne udvikle sig positivt, når befolkningsgrundlaget øges i de kommende år. Vi kan derfor både bevare og forbedre udbuddet, og det er da en Win Win-situation for både »gamle« og nye borgere i vores dejlige by.