Debat: Vi tager håndteringen af covid-19 meget alvorligt

Taastrup - 08. september 2020 kl. 05:58 Af Ulla Callesen, Centerchef for Sundhed og Omsorg i Høje-Taastrup Kommune

Svar til en læser: Kære Allan Birch

Jeg er ked af at høre, om din bekymring om Høje-Taastrups Kommunes håndtering af covid-19 i dit debatindlæg i Dagbladet den 1. september (Også bragt i Lokalavisen Taastrup 2. september). Vi tager håndtering af covid-19 meget alvorligt - både af hensyn til vores borgere - især vores sårbare borgere - og af hensyn til vores medarbejdere.

Derfor følger vi naturligvis også Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forsigtighedsprincipper, så vi begrænser smitterisikoen mest muligt. Det gælder i forhold til hygiejne, afstand, værnemidler og alle øvrige retningslinjer.

Det betyder blandt andet, at medarbejderne bruger visir, hvis de er nødt til at have tæt kontakt til en borger, eller hvis borgeren er mest tryg ved, at der bliver brugt visir. Når der ikke er mistanke om smitte, anbefaler Sundhedsstyrelsen visir eller mundbind. Et visir har den fordel, at kan borgeren stadig se medarbejderens ansigt, smil og mimik. Det er en vigtig del af kommunikationen, særligt for de mange borgere vi besøger og plejer hver dag, der lider af fx høretab eller demenssygdomme.

Vi bruger kun godkendte værnemidler og har valgt at bruge engangsvisirer, så det altid er et helt nyt og rent visir, der bliver brugt.

Alle medarbejdere er undervist i retningslinjerne, herunder hvornår de skal bruge hvilke værnemidler, og hvordan de bruger dem rigtigt.

Det er ingen hemmelighed, at hverken visirer eller mundbind er behagelige at have på, men det ændrer ikke ved, at de skal bruges hver gang, man ikke kan holde afstand - eller hvis en borger ønsker det - og at alle medarbejdere skal følge retningslinjerne.

Alle skal være trygge ved at tage imod den hjælp fra hjemmeplejen eller kommunen i øvrigt, som de har brug for.

Derfor vil jeg gerne opfordre Allan Birch og andre, der eventuelt har bekymring eller spørgsmål til retningslinjerne, til at tale med hjemmeplejen eller kontakte den daglige leder. Så vi sammen kan sikre, at det er trygt at åbne døren for hjemmeplejen - hver gang.

