Borgere fra Høje Taastrup Landsby overrakte tidligere en protest mod de foreløbige byggeplaner på Rådhusgrunden til byrådsmedlem Steffen Mølgaard (K). 185 beboere i landsbyen havde skrevet under på protesten mod byggeriet, og planerne er altså nu blevet ændret. Foto: Stina Felby Egerup

Debat: Vi skal værne og bevare landsbyerne og det grønne

Taastrup - 21. marts 2021 kl. 19:34 Af Steffen Mølgaard Jensen (K), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Udviklingsplanen for rådhusgrunden har på det seneste været omdrejningspunktet for en del debat. Meget forståeligt. I det første udkast til en udviklingsplan var byggeriet meget tæt, og de fredede træer langs Præstegårdsvej var i fare for fældning.

Da jeg så de første planer, tog jeg kontakt til beboere fra landsbyen og fik sat et møde op mellem byrådet og projektudvikler. De daværende planer tog efter min overbevisning ikke højde for den helt særlige beliggenhed tæt på landsbyen.

Derfor var jeg i november 2020 også modtager af 185 underskrifter med indsigelser imod den daværende udviklingsplan, hvilket Lokalavisen Taastrup tidligere har skrevet om.

Glædeligt er det, at det politiske pres, jeg har anført, og landsbyens indsigelser har haft en betydelig effekt på de planer, som nu foreligger. Byggeriet er lavere og mindre tæt og de fredede træer og landskabets karakter bevares.

Udviklingen af rådhusgrunden og ændringen af udviklingsplanerne er udtryk for, at vi i Konservative har kontinuerligt fokus på at bevare og udvikle naturen i kommunen - samt at værne om vores landsbyer. Udviklingen af kommunen må ikke ske på bekostning af den bynære natur og den kulturhistoriske arv.

Høje-Taastrup Kommunen er efter min bedste overbevisning helt unik. Vi er tæt på hovedstaden, men det er fortsat tydeligt, at kommunen har bestået af 14 landsbyer. Den særlige kulturhistoriske arv skal vi beskytte. Dertil kommer nærheden til naturen. For mange er det baggrunden for at bo i kommunen. Derfor skal vi værne og bevare landsbyerne og det grønne.