Debat: Vi skal naturligvis forsøge at minimere generne i svømmehal

Taastrup - 19. januar 2020 kl. 12:27 Af Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune

Det glæder mig, at du benytter vores svømmehal flere gange om ugen. Det er jo også en fantastisk skånsom måde at få en masse motion på. Jeg kommer desværre ikke selv så tit i svømmehallen, men min egen erfaring er, at det er svært ikke at opleve en vis temperaturforskel, når man bevæger sig rundt i en svømmehal. Det er desværre nok et grundvilkår, når man har med så store temperaturforskelle at gøre, som der er i en svømmehal. Men generne skal vi naturligvis forsøge at minimere.

Jeg ved, at personalet gennem noget tid har arbejdet med at få gjort noget ved trækket i omklædningsrummet. Det lyder til, at der er fundet en god løsning.

Med hensyn til den lange gang, så er temperaturen faktisk 26 grader i brysthøjde. Men selv 26 grader kan jo godt føles koldt, hvis man er våd. Varmen i »den lange gang« består faktisk allerede i dag af hovedsagelig gulvvarme, som er den primære varmekilde, og suppleret med radiatorer, der er placeret 240 cm oppe. Højden er således, for at ansatte og gæster ikke skal støde ind i dem.

Du spørger, hvem svømmehallen er bygget til. Det er naturligvis til borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Idéen med udvidelsen og renoveringen af Taastrup Svømmehal er, at Hal 2 fortrinsvis er til forenings- og skolesvømning. Derved bliver der langt mere plads og tid i Hal 1 til almindelige badegæster. Det betyder for eksempel, at det nu er muligt at holde et lavere lydniveau, og at vi kan have en højere vandtemperatur i Hal 1, end før renoveringen.

Samtidig har vi også opnået følgende forbedringer:

- Nye trapper til 25m bassin og baby-/terapibassin, som giver lettere og mere sikker adgang til vandet.

- Flisebeklædning af alle bassiner.

- Etablering af småbørns-/familiebassin med 33 grader varmt vand, »strandbred« og diverse vandfald/vandstråler.

- Caféområde med mulighed for køb af forfriskninger og badetøj.

- Samt naturligvis en masse nye baner til svømmerne.

Når det er sagt, så ved vi godt, at vi endnu ikke er »helt i mål« med at gøre svømmehallen attraktiv for større børn. Dette arbejde er vi i fuld gang med.