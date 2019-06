Hakkemosen i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debat: Vi skal have mere natur, ikke mere motorvej!

Taastrup - 03. juni 2019 kl. 18:43 Af AF Ken Patrick Petersson, Folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegns Storkreds Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at når der kommer en motorvej, kommer der også flere biler, selv i Nordjylland.

Vi har ikke brug for flere biler på Vestegnen, så derfor må vi sige nej tak til det fine tilbud om endnu mere motorvej.

Længe har det været viden, at mellem 3000 og 3500 danskere dør for tidligt på grund af partikelforurening, og en tysk undersøgelse har for nyligt givet frygt til at tro, at det tal måske i virkeligheden er dobbelt så stort.

Kun en del af disse dødsfald skyldes trafikken, vil du måske påpege, og det er rigtigt, vi er måske nede på, at det er mellem 500 og 1000. Og hvis der kommer mange elbiler meget hurtigt, så bliver det sikkert også færre.

Men ved du også, at mellem 200 og 500 danskere dør for tidligt på grund af støjen fra trafikken hvert år. Det er faktisk flere, end der dør i trafikken! Her hjælper elbiler desværre ikke, da støjen fra bilerne primært kommer fra dæk/asfalt.

Disse tal er selvfølgelig fra hele landet, og hvor mange dødsfald en Ring 5 Syd vil have på samvittigheden årligt, tør jeg ikke give et bud på, men hvor mange ville du synes var acceptabelt?

Ville 1, 5 eller 10 være et acceptabelt dødstal for ikke at sidde i kø i et par år, indtil den motorvej også er tilstoppet? Eller er det på tide, at vi går en helt anden vej?

I Alternativet mener vi, at vi er nødt til at satse mere på den kollektive trafik, vi har umiddelbart et forslag om at sænke priserne med 30 procent, men vi skal ikke kun have billigere kollektiv trafik, vi skal også have mere og bedre kollektiv trafik. Vi skal give et bedre tilbud, som man ikke kan afslå.

Og bedre parkeringsmuligheder for de, som har brug for at stille bilen ved stationen, så de, selv om de ikke bor i nærheden af en station, stadig kan køre til toget og ikke fristes til at køre i bil hele vejen.

Vi skal også lave »rigtige« supercykelstier, hvor cyklisterne kan køre uden at skulle stoppe hele tiden for rødt og uden at være i fare i trafikken.

Det skal vi ikke kun for at undgå at blive slået ihjel af støjen og partikelforureningen, det skal vi også for at redde klimaet. Vi er nødt til at tænke trafik på en ny måde, for vores børn og børnebørns skyld.

Det er tid til handling, stem grønt til folketingsvalget. Stem Nej til Ring 5 Syd.