Se billedserie - Jeg kan sagtens forstå, at man bliver nervøs for sine børn, hvis man bor ud til en vej, hvor lastbilerne drøner forbi, lyder det fra Thomas Bak (S), der derfor vil have begrænset den tunge trafik gennem Høje-Taastrup Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal begrænse den tunge trafik gennem kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal begrænse den tunge trafik gennem kommunen

Taastrup - 06. marts 2020 kl. 15:43 Af Thomas Bak (S), Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet har gennem længere tid fået henvendelser fra grundejerforeninger i Torstop, fordi området er meget plaget af støj fra lastbiltrafik på Sydvej, og beboerne har en forståelig frygt for, at det vil udvikle sig i negativ retning med udbygningen af Høje Taastrup C.

De fleste af de henvendelser, vi får på trafikområdet, går næsten alle ud på det samme: At borgerne er plaget af trafikstøj, eller at de er nervøse over sikkerheden ved, at der drøner lastbiler forbi deres hus

Jeg kan sagtens forstå, at man bliver nervøs for sine børn, hvis man bor ud til en vej, hvor lastbilerne drøner forbi. For der bliver kørt stærkt, det har vi ved selvsyn set på byrådets vejbesigtigelse, og jeg kan sagtens sætte mig ind i den store belastning, der er ved meget trafikstøj

Vi kan lave nok så mange forskellige støj- og fartdæmpende foranstaltninger, vi vil, og det har da også en effekt, men hvis det virkelig skal mærkes, så skal vi fjerne eller begrænse årsagen til støjproblemerne

Hvis vi skal begrænse den tunge trafik på vores veje, så gælder det om at lede lastbilerne ud på motorvejsnettet. Det vil uden tvivl have den største positive effekt, og det der vil gøre mest gavn hos beboerne

Et forslag kan være at gøre Sydvej ensrettet for tung trafik fra Hveen Boulevard og op til Hallands Boulevard. Det betyder, at lastbilerne kan køre op til fragtcentralen og læsse af, men når lastbilerne har læsset af, skal de forsætte ad Sydvej og ud på motorvejen, de kan ikke køre retur ad Sydvej til Hveen Boulevard.

Vi skal selvfølgelig også gerne kigge på, om der er andre steder i Høje-Taastrup Kommune, hvor det vil være fornuftigt at lave restriktioner på den tunge trafik. For eksempel gå i gang med at projektere vejen fra Nærheden og ud til Sydvej, det kan forhåbentlig være med til at begrænse trafikken gennem Hedehusene

Vi skal huske på, når det gælder om at nedbringe trafikstøjen og forbedre trafiksikkerheden i Høje-Taastrup Kommune, så er der altså kun en løsning, der dur, nemlig at begrænse den tunge trafik gennem Høje-Taastrup Kommune.