Muskelsvindfonden står ved sin karakteristik af Høje-Taastrup Kommune som en af det sociale Danmarks sorte pletter, selvom borgmester Michael Ziegler (K) er lodret uenig i den karakteristik.

Debat: Vi overdriver ikke kritikken, Michael Ziegler

Taastrup - 04. maj 2018 kl. 18:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Thomas Krog, handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler bringer et debatindlæg i DAGBLADET Roskilde tirsdag den 1. maj 2018, hvor han svarer på Muskelsvindfondens kritik. Han mener, at Muskelsvindfonden har overdrevet sin kritik af Høje-Taastrup Kommunes sagsbehandling, når foreningen siger, at Høje-Taastrup er en af det sociale Danmarks sorte pletter.

Det mener vi stadig.

Vores kritik tager udgangspunkt i de såkaldte omgørelsesprocenter, som Ankestyrelsen offentliggør. Her fremgår det, at 44% af sagerne, der bliver anket til Ankestyrelsen i Høje-Taastrup kommune, bliver omgjort. Dvs. ændret eller sendt retur til kommunen på grund af manglende oplysninger eller direkte sagsbehandlingsfejl.

Det regnestykke vil Michael Ziegler ikke anerkende. Han hæfter sig kun ved de 11% af sagerne, som bliver direkte ændret af Ankestyrelsen.

Men sådan kan man ikke regne. Sager omgøres kun, når der er fejl, og her er tallet altså over 40%, hvilket også fremgår af Børne- og Socialministeriets opgørelse.

Det er rigtigt, at én type fejl er, at sagerne ikke er godt nok belyst. De bliver hjemvist. Det vil sige, at de bliver sendt tilbage fra Ankestyrelsen til Høje-Taastrup Kommune. Her er det vigtigt at understrege, at det er kommunen, der har pligt til at få sagerne tilstrækkelig belyst.

Så det er ikke korrekt, når Michael Ziegler påstår, at der i hjemviste sager ikke nødvendigvis er tale om fejl. Selv i de hjemviste sager, der efter yderligere sagsbehandling ender med at blive stadfæstet, har fejlene stor betydning for borgerne. De kan gå i halve og hele år uden at vide, hvordan deres hverdag skal hænge sammen. Der er også familier, der ikke har overskud til langvarige ankesager sideløbende med, at de har et handicap i familien.

Det er korrekt, som Michael Ziegler påpeger, at andre kommuner også laver alt for mange fejl, der har negativ betydning for mennesker med handicap. Det er også et problem. Men i stedet for at fokusere på de 8 andre kommuner, som har mange fejl i sagerne, kunne Høje-Taastrup fokusere på at lære af de 89 kommuner, som gør det bedre.

Michael Ziegler fremhæver i sit indlæg, at Høje-Taastrup Kommune har ansat en borgerrådgiver som en positiv ting for mennesker med handicap. Vi er enige i, at det er et godt initiativ med en borgerrådgiver. Vi kunne dog for nyligt i DAGBLADET Roskilde læse, at samme borgerrådgiver har hejst et rødt flag på handicapområdet. Det er altså ikke kun Muskelsvindfonden, der er bekymret over de mange fejl. Så hvorfor ikke lytte til borgerrådgiverens advarsler såvel som os og gå i dialog?

Som Michael Ziegler selv skriver i sit indlæg, så »ønsker alle at gøre det rigtige i sagerne - dvs. sikre borgerne den hjælp, som de efter lovgivningen har krav på hverken mere eller mindre.« Det kan vi kun være enige i.

