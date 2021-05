Radikale Venstre i Høje-Taastrup fremsatte i efterået et forslag, der skulle støtte op om at mindske madspild i kommunens køkkener. Det er blevet godkendt, og det er man stolte over. Foto: Thomas Olsen

Debat: Vi ønsker en grønnere kommune

Taastrup - 28. maj 2021 kl. 20:02 Af Esat Sentürk (R), byrådsmedlem og spidskandidat ved kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Hos Radikale Venstre er vi meget optaget af den grønne omstilling.

Vi har for nylig været med til at vedtage en ambitiøs klimaplan, som skal reducere CO2-udledningen med 50 procent i 2030 samt opnå en netto nuludledning senest i 2050 i forhold til udledningen i 2017.

Men for at kunne nå vores klimamål for 2030 og 2050 kræver det handling allerede i dag.

Derfor fremstillede Radikale Venstre et partiforslag til byrådsmødet den 20. oktober 2020 om at reducere vores madspild i kommunens køkkener.

Det siges, at madspild er verdens tredje største CO2-synder, så derfor er det et oplagt sted at starte reduktionen af udledningen. Radikale Venstre er meget stolte over. at vores forslag blev godkendt til byrådsmødet den 27. april 2021.

Vi er stolte over, at vi igen fører kommunen i en grøn retning og glæder os til kæmpe videre for et endnu grønnere Høje-Taastrup.

Vores næste mål er støtte til projektet »Stop Madspild«, som arbejder for at stoppe madspild og samtidigt hjælpe økonomisk trængte borgere.

Vi går til valg på at imødekomme deres ønske om et selvstændigt lokale, så de kan hjælpe endnu flere borgere.