Vi laver ikke en skræmmekampagne om forringelser i genoptræningen på Espens Vænge, lyder det fra Peter Faarbæk (S). Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi laver ikke skræmmekampagne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi laver ikke skræmmekampagne

Taastrup - 03. april 2020 kl. 14:09 Af Peter Faarbæk (S), Gruppeformand for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På byrådsmødet i januar måned var der en sag på dagsordenen om at sende en del af vores genoptræning i udbud hos private leverandører - nemlig genoptræning af knæområdet. Det affødte på mødet en del debat, ikke mindst fordi beslutningen blevet taget imod en klar anbefaling fra administrationen.

I sidste uges Lokalavis kunne jeg forstå, at der blandt andet på Ældre Sagens årsmøde havde været debat herom, og i avisen var formanden for ældre- og sundhedsudvalget ude for at berolige folk og beklage, at nogen havde lavet skræmmekampagne, om at genoptræningen nu ville blive nedlagt/udhulet/ødelagt på Espens vænge.

Jeg formoder, at der hentydes til, at Socialdemokratiet har været ude med en kraftig kritik af beslutningen, vel og mærke en kritik vi ikke står alene med, men som deles af medarbejderne, af Seniorrådet, Handicaprådet og ikke mindst af administrationen, som laver den faglige indstilling til politikerne - de advarer alle imod at træffe beslutningen. Men trods disse advarsler besluttede et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen sig alligevel for at gennemføre udbuddet.

Jeg mener ikke, at hverken jeg eller andre i Socialdemokratiet har udtalt, at genoptræningen vil blive nedlagt på Espens Vænge, men jeg har udtalt, at det er spild af penge, at det er ren ideologi, at det er imod alt sund fornuft, og at der er risiko for, at genoptræningen på Espens Vænge kan blive udhulet. I den forbindelse er det en god ide at se på, hvad administrationen skriver til os politikere omkring et udbud:

- Konkurrenceudsættelsen vil medføre en øget administration

- Det vil skulle etableres et kommunalt tilsyn af den private leverandør

- Det kan have en betydning for at fastholde og rekruttere fysioterapeuter til området.

- Tværfaglige indsats for borgere med behov for koordination bliver sværere at koordinere.

Det er naturligvis altid et politisk valg, man træffer i sådanne sager - vælger man at det frie valg vægter højest, eller ønsker man at sikre den bedste økonomi, tryghed og kvalitet i det offentlig tilbud. Et flertal valget det første, Socialdemokratiet det sidste.

Kære Helle Koch (konservativ formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, red), hverken jeg eller Socialdemokratiet ønsker at lave nogen skræmmekampagne, men det ville være godt, hvis du og andre åbent fortæller, at dette både kan betyde et dyrere og dårligere tilbud i kommunen.