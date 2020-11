Ken Patrick Petersson fra Alternativet har rod til en konservativ kollega. Foto: Thomas Olsen

Debat: Vi er næsten helt enige, Steffen

Taastrup - 05. november 2020 kl. 11:37 Af Ken Patrick Petersson, Byrådskandidat for Alternativet i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

I en politisk debat er det nemt, at skælde ud på andre. Jeg vil gerne benytte muligheden for næsten at erklære mig enig med en konservativ.

Tak til Steffen Mølgaard for klar tale om de rigide regler i jobcentrene. At medarbejderne skal jage nyledige, der er mellem jobs eller tåbelige procedurer, som medarbejderne skal overholde, er dumt.

Dejligt at høre, tale imod regeltyranniet og at beskæftigelsesindsatsen skal tage afsæt i den enkelte.

Desværre har det været en tradition blandt politikere at reagere på kritik med regler. Både folketingspolitikere, men også på regionalt og kommunalt niveau. Det har vi også oplevet fra skiftende regeringer på det beskæftigelsesmæssige område.

For mig at se så er der da masser af penge at spare i jobcentrene.

Fint, hvis de så kan bruges til borgere, der har slidt et helt liv. Der må vel godt være et tidspunkt, hvor man har opfyldt sin »samfundskontrakt«. Fra Alternativets side vil vi gerne have den kontrakt ned på 40 år.

Og så har du ret i, at »Arne-pensionen« ikke nødvendigvis redder mange af de nedslidte. Dem vil vi også gerne være med til at sikre, vil I også?