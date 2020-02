Læserbrevsskribenten forsvarer konceptet om Fremtidens Skole, der er rullet ud på alle folkeskoler i kommunen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Vi eksperimenterer ikke med børnenes trivsel

Af Kurt Scheelsbeck (K), Formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Det er ganske bekymrende, når man som Bine Iversen, der havde et læserbrev i sidste uges udgave af Lokalavisen Taastrup, har den opfattelse, at der eksperimenteres med børns trivsel og uddannelse i den lokale folkeskole. Jeg iler derfor med at tilbagevise den helt forkerte konklusion i læserbrevet.

Vi er - både på det politiske og på det administrative niveau i Høje-Taastrup Kommune - meget optaget af at øge såvel trivslen som det faglige niveau i vores folkeskoler. Heldigvis viser de årlige kvalitetsrapporter for folkeskolerne i vores kommune da også, at vi bestemt er på rette vej.

I 2014 lå 9. klasserne i kommunens folkeskoler 1,2 karakterpoint under landsgennemsnittet (vi lå på 5,5 og landsgennemsnittet var på 6,7). I 2019 lå vi på 6,5 og dermed kun 0,6 karakterpoint fra landsgennemsnittet på 7,1. Hedehusene Skole lå i øvrigt næsten på landsgennemsnittet med 7,0 i 2019.

Vi har dog - stadig både på det politiske og det administrative niveau - ambitioner om at gøre det endnu bedre.

Vi har politisk over flere år diskuteret, hvordan vores børn og unge får et endnu højere fagligt udbytte af folkeskolen. Alt for mange unge (også i Høje-Taastrup Kommune) får trods det rimelige gennemsnit i de bundne prøvefag ikke gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse (på landsplan er det 21 pct. og i HTK er det 27 pct.).

En konkret udfordring De skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelserne har derfor kun gjort vores fokus på et højere fagligt niveau i folkeskolen endnu mere relevant. Vi har også her i vores kommune en konkret udfordring, som er noget større end i de fleste andre kommuner, fordi vores elevsammensætning er meget mangfoldig.

Derfor har vi på alle niveauer diskuteret, hvordan undervisningen i vores skoler kan indrettes, så langt flere børn oplever, at det er spændende og meningsfuldt at gå i skole og at lære noget. Og vi har diskuteret, hvad det betyder for vores skoler, at verdenen udvikler sig med en voldsom hastighed.

Fremtidsforskere påpeger jo blandt andet, at cirka 65 procent af de jobs, som eleverne i vores nuværende 1. klasser skal beskæftige sig med, når de kommer på arbejdsmarkedet, slet ikke eksisterer i dag!

Vi ved også fra forskningen, at når eleverne arbejder problemorienteret, autentisk og »hands on«, så bliver de langt mere engagerede. Vi har med afsæt i denne viden besluttet, at eleverne i vores folkeskoler i højere grad skal tilegne sig viden ved hjælp af autentiske og projektbaserede læringsforløb.

Det er dog meget vigtigt at tilføje, at eleverne fortsat skal undervises på helt traditionel facon i alle de fag, som vi ifølge folkeskoleloven skal tilbyde dem. Der er jo på nationalt niveau en velsignelse af læringsmål og evalueringsforløb, som vi skal håndtere og indfri. Det forudsætter naturligvis, at vi fastholder fagopdelte skemaer.

I skoleåret 2018/2019 skulle vores skoler således gennemføre to gange to ugers projektforløb, og i det indeværende skoleår er målet blot, at antallet af projektforløb øges (f.eks. til tre gange to ugers forløb). Det er derfor en klokkeklar misforståelse, hvis man som læserbrevsskribenten går rundt med den opfattelse, at Fremtidens Skole forudsætter, at al undervisning omlægges til projektbaserede læringsforløb.

I Institutions- og Skoleudvalget vil vi fortsat følge resultaterne af indsatserne på skolerne, og vi vil løbende evaluere alle elementer i Fremtidens Skole. Vi har nemlig det helt samme mål, som alle forældre i denne kommune har - nemlig at børnene trives, og at og de bliver så dygtige, som de kan blive. Jeg deltager derfor også gerne i møder på skolerne, så indholdet i Fremtidens Skole kan blive debatteret og forklaret.

