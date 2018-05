Det er Høje Taastrup Boulevard på stykket mellem Gadehavegårdsvej til Thorstårnet forbi Høje Taastrup Station, som i en prøveperiode på ét år bliver åbnet for almindelig biltrafik. Som det er nu, må kun busser køre igennem. Foto: Kenn Thomsen (arkiv) Foto: Kenn Thomsen

Debat: Vi deler bekymringen om trafikken i Høje-Taastrup C

Taastrup - 29. maj 2018 kl. 12:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Hugo Hammel (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Til beboerne i Thorsparkens bekymring om trafikken i Høje-Taastrup C: Vi deler til fulde jeres bekymring om åbningen af Høje Taastrup Boulevard stykket fra Thorstårnet til Gadehavegårdsvej, gennem busgaden.

Vi mener ikke, at der er behov for gennemkørsel af almindelig transport på netop dette stykke.

Vi ser, at busgaden vil miste sine funktion, når man ikke mere kan krydse vejbanen uden fare for at blive kørt ned.

Det vil være en illusion at tro, at afsætning at passagerer til stationen fra privatbiler kun vil foregå fra den modsatte side af stationen, altså der hvor taxaerne holder i dag.

At åbningen af busgaden gøres midlertidig og evalueres efter et år, er jo selvfølgelig en mulighed for at få det afprøvet. Man må så bare håbe, at ingen kommer til skade i forsøgsperioden! Og man må ligeså håbe, at der er vilje i byrådet til at lukke busgaden igen, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt.

Men politik er jo det muliges kunst.

Så vi glæder os til gengæld over, at det er lykkes med at få strammet op på anlæg af stier og fortove i området, så der nu i højere grad er lagt op til, at det er en selvfølgelighed, frem for en mulighed, at anlægge fortove og cykelstier langs de enkelte strækninger.

Trafikstøj er også en af vores bekymringer.

Vi er derfor meget interesseret i at forsøge at dæmpe støjen i området mest muligt, så netop derfor har vi anmodet om, at der forelægges en plan for Teknisk Udvalg for anvendelse af støjdæmpende asfalt i hele det nye lokalplansområde.