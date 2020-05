Prisen for byggeriet af den nye skole i Nærheden stiger igen, og det har skabt debat i byrådet. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Debat: Vi bliver nødt til at kunne stole på tallene

Taastrup - 03. maj 2020 kl. 19:36 Af Thomas Bak (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg kan læse, at Michael Ziegler nu endelig mener, vi skal til være mere kritisk i forhold til de anlægsestimater, vi får forelagt fra administrationen. Det er altså også ved at være på tide, jeg kan da nævne Taastrup svømmehal, Taastrup C, nyt Rådhus og nu skolen i Nærheden

Fælles for de projekter er, at det oprindelige budget ikke holdt, og det skete markante overskridelser af de oprindelige budgetter, og det er der flere og gode forklaringer på.

Socialdemokraterne har ved flere lejligheder rejst problematikken omkring overskridelse at anlægsprojekterne, og det er altså ikke den store lydhørhed, vi har mødt, tværtimod så blev vi mødt at surhed, da vi rejste problematikken sidste år.

Men det er da dejligt, hvis vi alle er enige om, at fremadrettet skal vi være mere kritisk

Jeg bliver bare nødt til at sige, at når vi tidligere har spurgt ind til et anlægsbudget, så har vi fået at vide, det er rådgivers bud, og de jo er eksperter, og vi gør klogest at lytte til dem. Eller som Michael Ziegler flere gange har sagt, vi har spurgt ude i markedet, derfor fundet den rigtige pris.

Det er altså meget svært, for ikke at sige umuligt for os byrådsmedlemmer, at prisfastsætte en skole til over 400 mio. kroner,

Og når Michael Ziegler går ud og siger, vi politikere skal være mere kritisk, så er det altså noget fis - for det er jo netop det, Socialdemokraterne har prøvet på flere gange uden held. For mig virker det mere til, at borgmesteren er ude i noget gedigent rygsvømmeri og prøver at skubbe ansvaret væk fra sig selv.

Vi bliver nødt til at kunne stole på de tal, vi får forelagt, er de rigtige, ellers bliver det meget svært for os alle at navigere med alle de tiltag og projekter, vi skal forholde os til, på både drift og anlæg

Det giver meget mere mening at se på, om de rådgivere, vi bruger, er de rigtige, eller om vi skal opnormere i egne rækker for at blive bedre til at udfordrer rådgiverne, eller skal vi bare være konsekvente og lægge en vis procentdel oveni byggebudgettet.

Det burde vi højere grad tale om, så det ikke kun bliver ved snakken, men vi reelt fremadrettet prøver at finde løsninger, så vi kommer tættere på det faktiske budget.

Jeg tror, det sidste, vi skal gøre, er at lade os byrådsmedlemmer kloge os på et anlægsbudget til flere hundrede millioner kroner.