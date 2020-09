55 af landets 98 kommuner har ikke private plejeboligtilbud som alternativ til det kommunale, heller ikke Høje-Taastrup Kommune, lyder det fra debatøren, som efterlyser et frit valg. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Debat: Vi bliver aldrig for gamle til valgmuligheder

Taastrup - 07. september 2020 kl. 05:08 Af Jacob Himmelstrup, adm. dir. Nærenergi Danmark og Næstformand i DI hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige som mange andre danskere, så kan jeg godt frygte, hvordan jeg vil blive behandlet, når jeg bliver gammel og har brug for hjælp, pleje og omsorg. Efter dokumentaren om 90-årige Else og 91-årige Niels, der blev behandlet så uværdigt, frygter jeg da også, at jeg bare bliver »placeret« uden jeg selv - eller mine pårørende - har mulighed for at vælge et andet plejetilbud med bedre service.

Valgmuligheder betyder, at man får selvbestemmelse. Man kan »stemme med fødderne« og fravælge de tilbud, som man ikke mener, er tilfredsstillende. Borgernes fravalg af en leverandør vil i sig selv bidrage til at øge kvaliteten.

Vi danskere er ikke ens. Vi skal ikke betragtes som en ensartet gruppe af klienter, der passivt afventer en one-size-fits-all service fra det offentlige.

Det gælder sådan set hele livet igennem - fra vuggestue til plejehjem.

Når jeg har flere valgmuligheder, så højner det i hvert fald min tillid til, at jeg ikke bare får tildelt jævn eller decideret ringe service. Servicen er blevet konkurrenceudsat og dækker de behov, som kunderne har, ellers vælger kunden en anden leverandør.

Sådan opererer jeg hver dag på det private marked. Min virksomhed bliver hurtigt valgt fra, hvis ikke vi kan dække de behov, som kunderne har.

Men desværre er det sådan, at ønsker en ældre eller pårørende at finde et privat tilbud til et plejehjem, så er det i de fleste kommuner ikke muligt. 55 af landets 98 kommuner har nemlig ikke private plejeboligtilbud som alternativ til det kommunale. Dette gælder også for Høje-Taastrup Kommune.

Og det er problematisk, for muligheden for selv at vælge har betydning for tilliden og trygheden til f.eks. ældreplejen.

Min opfordring er derfor til de lokalvalgte, at I også i Høje-Taastrup gennemgår, hvor I kan forbedre borgernes mulighed for at træffe frie valg. Man opfører ikke bare et privat plejehjem i morgen. Der skal være et behov. Men sæt nogle politiske mål for, at borgerne skal have flere valgmuligheder og mere gennemsigtighed i kvaliteten i de tilbud, som de kan vælge imellem. På den måde tror jeg på, at kommunen skaber endnu mere tilfredse kunder, og jeg tror på, at en dårlig kultur, som vi så i TV2 dokumentaren, vil kunne undgås.