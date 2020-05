Debat: Venstre kvitterer for konservativ ros

Venstre i Høje-Taastrup vil gerne kvittere for Zieglers ros af Venstres indsats ved forhandlingerne af den nye kommunale udligningsreform. Desuden er Venstre enige med Ziegler i, at det er ærgerligt, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune har et langt lavere rådighedsbeløb end andre. Derfor vil Venstre arbejde for, at effektivisere administrationen i Høje-Taastrup Kommune for at sikre flere penge til den enkelte borgere. Det kræver blot en enkelt plads - og gerne mange flere - til Venstre ved næste byrådsvalg. Vi arbejder for dig.