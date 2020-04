Esat Sentürk (R) beklager, at der ikke var opbakning i byrådet til at lave en egentlig politik for brugen af velfærdsteknologi i Høje-Taastrup Kommune.

Debat: Velfærdsteknologi er vigtig

Taastrup - 28. april 2020 kl. 20:03 Af Esat Sentürk (R), formand for socialudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til byrådsmødet den 28. januar 2020 blev Radikale Venstres partiforslag om yderligere fokus på velfærdsteknologien nedstemt af flertallet.

Forslaget handlede om at sætte fokus på velfærdsteknologi og om at få en politik for velfærdsteknologien.

På nuværende tidspunkt har kommunen ikke en politik, men en strategi for området.

Kommunens strategi for velfærdsteknologien har følgende tre formål: økonomisk gevinst, personalesikkerhed og selvhjulpenhed.

Desværre vægter de sidste to nævnte formål ikke ligeså meget som den økonomiske gevinst, da velfærdsteknologien først er aktuel, når der skal findes besparelser under budgetforhandlingerne.

Det er det forkerte syn på velfærdsteknologien. Vi mener, at kommunen bør have en politik for velfærdsteknologien, som har et bredere formål, hvor selvhjulpenhed, personalesikkerhed og borgernes værdighed bør vægte ligeså meget som økonomisk gevinst, hvis ikke mere.

Ser vi på den demografiske udvikling, får vi i fremtiden flere ældre og ligeså vel borgere med handicap.

Det betyder, at vi får flere borgere, som har brug for hjælp. Hvis vi skal leve op til den servicehjælp, kommunen har i dag, vil der ikke være nok servicepersonale i fremtiden.

Vi skylder vores borgere at fremtidssikre serviceniveauet i kommunen, så de kan få den hjælp, de fortjener.

Vi mener, at der skal investeres i velfærdsteknologien, så vi kan sikre os, at der er nok varme hænder i fremtiden.

Ser man på Corona-krisen, kan vi nemt se, hvor følsomt vores system er. Velfærdsteknologien vil nemt kunne skabe mere tryghed både for vores borgere og lige så meget for vores personale.

Til sidst kan der også nævnes, at både Seniorrådet og Handicaprådet er enig med Radikale Venstre i Høje-Taastrup, om at der bør være en politik for velfærdsteknologien.