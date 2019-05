Debattøren mener, man skal stoppe besparelserne på uddannelsesområdet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Velfærden tilbage på sporet

Taastrup - 29. maj 2019 kl. 20:21 Af Anne Sina, Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Taastrup-kredsen. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fire år med en borgerlig regering, der praler af at have brugt 21 milliarder kroner på skattelettelser, har det sat sine spor. Det har sat sine spor i vores velfærdssamfund, som i samme periode er blevet hårdt presset. Og det rammer rigtig mange menneskers liv og hverdag, også her i Høje-Taastrup.

Det rammer blandt andet mennesker med handicap, der ikke får den behandling, de har brug for og krav på. Det rammer mange ældre, der ikke får nok hjælp. Der er ikke hænder nok til at kunne tage sig af vores børn. Og de ansatte på landets hospitaler haster fra patient til patient, uden pause, for at få enderne til at nå sammen. Det er ikke rimeligt. Det er ikke i orden. Det skal og må vi lave om. Og derfor har vi brug for en ny socialdemokratisk regering efter valget.

Vi har brug for at sætte en ny kurs for Danmark, hvor vores fælles velfærd ikke længere bare bliver udsat for halvhjertede lappeløsninger det ene sted, mens der samtidig er massive nedskæringer et andet sted. Vi har brug for en ny kurs, hvor vi af hele vores hjerte tror på, at vores velfærdssamfund er hele forudsætninger, for at vi kan leve et frit og lykkeligt liv. Vi er et rigt samfund. Det skal kunne lade sig gøre at løfte velfærden.

Det betyder helt konkret, at vi skal stoppe besparelserne på uddannelsesområdet, at vi skal sørge for at der bliver mere arbejdsro og mere personale på landets sygehuse. Det betyder, at vi skal have flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver, så de allermindste kan få en god start på livet. Det betyder, at vi skal sørge for, at der også i fremtiden er ressourcer nok til at de mennesker, der har slidt og slæbt gennem et langt og hårdt arbejdsliv, så de får en værdig alderdom.

Og sidst, men ikke mindst, betyder det, at vi skal tænke nyt og tænke om, at vi skal give hele handicapområdet et alvorligt løft og sørge for, at der er flere ressourcer, en bedre retssikkerhed og en bedre sammenhæng i de tilbud, vi giver mennesker med handicap fremover.

Valget er klart. Lad os få velfærden tilbage på sporet. Det vil jeg slås for på Christiansborg.