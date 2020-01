Hedeland Naturparks værtskab til Spejdernes Lejr 2022 blev annonceret ved et pressemøde i Hedeland i november 2019. Spejdernes Lejr er netop en mulighed for - udover blivende anlægsinvesteringer for 6 millioner kroner - at brande ejerkommunerne positivt, lyder det fra Lars Prier (DF). Foto: Kim Rasmussen

Debat: Velfærd er også kultur og fritid

Taastrup - 12. januar 2020 kl. 21:06 Af Lars Prier (DF) 1. viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Dansk Folkeparti handler velfærd også om andet end kernevelfærden, selvom den naturligvis er overordentlig vigtig, hvilket også afspejler den flotte placering Høje-Taastrup Kommune indtager på området.

Selvfølgelig er der plads til forbedringer; det er der altid.

Imidlertid handler politik i høj grad også om prioriteringer, og selvfølgelig kunne man vælge at nedlægge alle kulturelle tilbud, vedligehold af grønne arealer, kommunale ejendomme, lokaletilskud til foreninger, spejdere og ældre m.v. og kanalisere alle pengene over i den absolutte kernevelfærd, skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

Det er bare ikke DF politik - velfærd er også gode forhold for foreningslivet og fritidsaktiviteter generelt.

At der skulle være tale om »overdimensionerede anlægsinvesteringer« i Hedeland, som postuleret af Danny Malkowski (LA), er ikke korrekt, der er tale om nødvendige investeringer i udviklingsplanerne for Hedeland vedtaget af de tre ejerkommuners byråd, som vil give Hedeland betydeligt større muligheder for fremadrettet at kunne klare sig selv - alternativt skulle ejerkommunerne bidrage med væsentligt større tilskud, hvis udviklingsplanerne for Hedeland skulle have gang på jord - jeg tænker ikke, at hverken Danny Malkowski eller Liberal Alliance peger på den løsning.

Endelig er Spejdernes Lejr netop en mulighed for - udover blivende anlægsinvesteringer for 6 millioner kroner - at brande ejerkommunerne positivt; og ja, der er masser af positive ting at sige om Høje-Taastrup Kommune, men desværre er det ofte de kedelige historier, som blæses op i pressen - herunder beretninger om kriminalitet og skyderier i de såkaldte ghetto-områder.

Jeg forbeholder mig selvfølgelig retten til at nævne tingene og problemerne ved deres rette navn i denne debat, det tror jeg, at man kommer længst med ; og lad mig understrege, at jeg på intet tidspunkt har påstået, at kommunen generelt lider under et dårligt ry, den påstand må stå for Danny Malkowskis egen regning.

Dansk Folkeparti støtter Sammen med et massivt flertal i byrådet Spejdernes Lejr.

Blivende anlægsinvesteringer i Hedeland, massiv positiv branding for Høje-Taastrup Kommune, øget omsætning i lokale butikker og ikke mindst et arrangement til gavn og glæde for tusindvis at børn og unge, heraf mange lokale både spejdere og andre grupper af unge mennesker.