Debat: Utilfredshed med politiet

Jeg har en klar fornemmelse af, at politiets ledelse er mere optaget af at fremmane skønmalerier af virkeligheden over for beslutningstagerne frem for loyalt at fremlægge den situation som politiets almindelige betjente står over for - nemlig at de gør alt, hvad de overhovedet kan for at hjælpe borgerne, men er totalt overbebyrdede.