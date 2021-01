Det er her på Skolevej, der er planer om at rive de gamle bygninger ned og opføre nye rækkehuse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Utidssvarende småt boligbyggeri

For nogle dage siden kunne man i pressen læse, at der skulle bygges nye boliger på den grund, der har tilhørt smedeværkstedet på Skolevej ( artikel i DAGBLADET den 13. januar - som også kan ses her ).

Tilbage i midten af 70'erne byggede man mange villaer i Toftekvarterene, og de er relativt let sælgelige. Der er have til og jord rundt om.

De planlagte på Skolevej vil slet ikke give den frihed for de kommende beboere, og det synes jeg er synd for dem. Lad os slippe i fremtiden for de småt byggede boliger i kommunen, og i stedet for nogle pæne store boliger, som beboerne og vi andre borgere kan nyde at bo i og se på.