Debat: Usammenhængende og besynderlig analyse af gymnasiekapacitet

Taastrup - 14. februar 2020 kl. 11:10 Af Claus Niller, rektor på Roskilde Katedralskole, Johnny Vinkel, rektor på Himmelev Gymnasium og Henrik Neyers, rektor på Roskilde Gymnasium

Det er udtryk for en tvivlsom analyse, når Høje-Taastrup Gymnasiums rektor Mogens Andersen fokuserer på regionsgrænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og i den forbindelse argumenterer for at begrænse borgeres mulighed for at søge om optag på stx-gymnasier i henholdsvis Greve og Roskilde.

Det er tankevækkende, at Morgens Andersen i sin analyse ikke forholder sig til det afgørende spørgsmål: Hvorfor søger nogle elever fra Region Hovedstaden mod gymnasierne i Roskilde?

Lad os dykke ned i problemstillingen:

For mange borgere med bopæl i Region Hovedstaden er transporttiden til et gymnasium i Roskilde ganske kort - for en del endda kortere end til et gymnasium i Region Hovedstaden.

Det gælder f.eks. for borgere med bopæl i Hedehusene og Fløng. Der er samtidig tale om lokalområder, hvor mange i højere grad føler tilknytning til Roskilde end til Høje-Taastrup. For disse borgere er regionsgrænsen en tilfældig administrativ foranstaltning.

Mogens Andersen foreslår, at Region Sjælland nedsætter kapaciteten på gymnasierne i Roskilde. Men det øger ikke pr. automatik optaget på Høje-Taastrup Gymnasium. Konsekvensen vil i stedet blive, at elever fra Region Sjælland vil blive afvist på Roskilde-gymnasierne og i stedet vil blive henvist til andre gymnasier længere væk i Region Sjælland med væsentlig længere transporttid for de pågældende elever som følge.

Det nytter altså ikke i denne forbindelse at nedsætte kapaciteten på uddannelser i Region Sjælland, som i øvrigt ikke har en overkapacitet i forhold til ansøgere - tværtimod. En reducering af kapaciteten på gymnasierne i Region Sjælland vil som sagt føre til meget længere transporttider hos denne regions borgere og dermed ringere uddannelsestilbud i en region, der i forvejen er den region i Danmark med de største uddannelsesmæssige udfordringer - og langt mellem gymnasierne.

Måske er det også et problem, at der er for mange almene gymnasier på den Københavnske Vestegn, hvilket rektor Jens Boe fra Nørre Gymnasium også gjorde opmærksom på i en artikel i Altinget tirsdag den 4. februar?

Det hele bliver kun mere absurd af, at man i Region Hovedstaden netop nu er ved at færdigbygge et nyt gymnasiebyggeri beliggende i Albertslund. Man kan kun håbe på, at politikerne sammen finder en fornuftsbaseret løsning på den overkapacitet, der p.t. er i ungdomsuddannelsesudbuddet på den København-ske Vestegn. En problemstilling borgerne i Region Sjælland ikke bør bøde for.