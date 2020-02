Det er hamrende urimeligt, og jeg kan undre mig over, at de socialdemokratisk styrede kommuner på Vestegnen skal modtage penge, mens de borgerligt styrede (konservative ) mister penge, lyder det fra Lars Prier (DF).

Debat: Urimelig udligning

Høje-Taastrup Kommune bliver ramt! Vi skal af med cirka 15,3 millioner kroner mere i udligning - dertil kommer, at regeringen ikke viderefører kompensationen for ændring af data om uddannelsesniveau. Det giver et yderligere indtægtstab på 14 millioner kroner.