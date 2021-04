Danny Malkowski, spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup, mener, at man bør udvide ordningen med tilskud til pasning af eget barn for at imødekomme den stigende mangel på institutionspladser i særligt Nærheden, hvor det nye læringshus inklusive institutioner først står klar næste efterår. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Udvid ordningen med tilskud til pasning af eget barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Udvid ordningen med tilskud til pasning af eget barn

Taastrup - 14. april 2021 kl. 11:10 Af Danny Malkowski (LA), spidskandidat til kommunalvalget Kontakt redaktionen

I Høje-Taastrup kommune er der opstået en akut mangel på daginstitutionspladser i boligområdet Nærheden.

Derfor har byrådet besluttet at afsætte mindst 8 mio. kr. til to midlertidige pavilloner, der skal imødekomme pladsmanglen. I Liberal Alliance Høje-Taastrup undrer vi os dog meget over, at den mest oplagte løsning på pladsudfordringerne slet ikke er blevet drøftet af politikerne i byrådet: at udvide ordningen med tilskud til pasning af eget barn ved at øge tilskuddet fra de nuværende 65 procent til 85 procent af kommunens nettodriftsudgift pr. barn.

Siden 1. januar 2020 har forældre i Høje-Taastrup haft mulighed for at få tilskud fra kommunen til at passe deres egne børn i stedet for at benytte en af kommunens daginstitutioner.

Og ordningen har vist sig at være langt mere populær end ventet. Derfor valgte byrådet i januar 2021 at fortsætte ordningen ét år mere. Dog desværre med den samme lave takst på 65 procent af det beløb, som det koster kommunen at have det samme barn i én af de kommunale daginstitutioner. Det svarer til, at forældrene kan modtage 5.558 kr. pr. måned før skat i 2021.

I Liberal Alliance Høje-Taastrup vil vi kæmpe for, at ordningen bliver gjort permanent, samt at tilskuddet sættes op til maksimum indenfor gældende lovgivning, hvilket er 85 procent.

Det svarer til 7.268 kr. pr. måned før skat i 2021. Derudover foreslår vi, at ordningen skal finansieres via en ekstra årlig bevilling til institutionsområdet.

På den måde kan vi fastholde det nuværende antal pædagoger selvom der vil komme færre børn i daginstitutionerne. Dermed kan vi også nå hurtigere i mål med minimumsnormeringerne.

Pengene skal findes ved, at kommunen øger samarbejdet med private virksomheder om at løse flere opgaver inden for de tekniske områder såsom vedligeholdelse af grønne områder, mindre nyanlæg, snerydning og andre renoveringsopgaver.

I et debatindlæg, som blev bragt i Lokalavisen Taastrup i efteråret 2020, påpegede vi, at der her ligger et årligt besparelsespotentiale på op mod 21 mio. kr.

At udvide ordningen med tilskud til pasning af eget barn er den mest fleksible og oplagte løsning for at imødekomme pladsmanglen i Nærheden. For jo højere taksten sættes, desto flere familier må man forvente også får mulighed for at benytte sig af ordningen. Derudover vil det også øge livskvaliteten for rigtig mange familier i resten af kommunen, som drømmer om at kunne passe deres eget barn hjemme, men som ikke kan få økonomien til at hænge sammen med den nuværende størrelse på tilskuddet.

relaterede artikler

Godt nyt: Prisen for en daginstitutionsplads stiger ikke 19. februar 2021 kl. 06:14