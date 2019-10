Kenneth Kristensen Berth, folketingskandidat for DF i Taastrup-kredsen har skrevet et debatindlæg med udgangspunkt i Høje-Taastrup Gymnasiums nylige jubilæumsfest. Foto: Kim Rasmussen

Debat: Uddannelse for alle?

Taastrup - 15. oktober 2019 kl. 11:45 Af Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat i Taastrup-kredsen og fhv. MF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen, der synes at være fast gæst ved enhver lejlighed på Høje-Taastrup Gymnasium, bidrog ved institutionens 40 års jubilæum med en påstand om, at gymnasiet er »en fakkel for frihed«, fordi unge med forskellig baggrund har mulighed for at få deres uddannelse der.

Men det er vel efterhånden så som så med den »forskellige baggrund«. I 2016 havde 39 procent af eleverne indvandrer- eller efterkommerbaggrund. Sidste år var tallet 57 procent - og samtidig er antallet af elever for nedadgående. De to ting hører typisk sammen. I takt med at antallet af indvandrere og efterkommere stiger på et gymnasium, så falder antallet af unge, der søger uddannelsesinstitutionen.

Høje-Taastrup Kommune er beriget med to af landets mest indvandrertunge gymnasier. Foruden Høje-Taastrup Gymnasium er der også det private tyrkiske gymnasium, hvor 93 procent har udenlandsk baggrund.

For Høje-Taastrup Gymnasium er det en nedadgående spiral, der er i gang. Det bør angribes på to måder. Dels bør der sættes en grænse for, hvor mange indvandrere og efterkommere, der må være på en institution og dels må gymnasierne forpligtes på et dansk værdigrundlag, der f.eks. betyder, at eleverne ikke bærer f.eks. muslimske hovedtørklæder, der understreger deres manglende tilslutning til et dansk værdigrundlag.

Kun derved kan skuden rettes op. Alternativet er, at Høje-Taastrup Gymnasium om få år har lige så mange indvandrere og efterkommere som det private tyrkiske gymnasium i kommunen, og så er det for sent!