Udgifterne på voksenhandicap-området er vokset meget, men kommunerne har ikke fået flere penge til at løse udfordringen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Uanset regeringens farve skal vi kæmpe for borgerne i kommunen - helst sammen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Uanset regeringens farve skal vi kæmpe for borgerne i kommunen - helst sammen!

Taastrup - 26. juli 2021 kl. 11:08 Af Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Kære Claus Johnsen

Tak for dit svar. Og tak fordi du har forladt »tomme-tønder-buldrer-mest«-retorikken og nu fokuserer på det politiske. Det giver en meget bedre debat.

Du er meget optaget af min position som næstformand i Det konservative Folkeparti og mit partis skattepolitik. Men du har helt misforstået min rolle. Jeg er kommunalpolitisk næstformand i mit parti. Jeg er ikke med til at udforme mit partis skattepolitik.

Mit fokus er kommunalpolitik og borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Og når vi taler om kommunernes mulighed for at give god service til borgerne, synes jeg, at du forholder dig meget overfladisk til den absolut største økonomiske udfordring for kommunerne. Nemlig udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som dækker sårbare børn og voksne med forskellige former for handicap.

Til illustration kan jeg nævne, at udgifterne i Høje-Taastrup på voksenhandicap-området er steget fra årligt ca. 200 mio. kr. i 2008 til nu næsten 400 mio. kr. Det er en stigning på 200 mio. kr., som vi har måtte finansiere ved at skære i andre områder.

Det er et område, som kommunerne fik finansieringsansvaret for ved kommunalreformen, men hvor vi ikke siden har fået pengene til at dække, at der bliver markant flere, som skal have hjælp.

Derfor var det også hovedtemaet i dette års økonomiforhandlinger med regeringen. Borgmestre fra alle partier var på banen i forhandlingerne med historier om, hvordan udgiftsudviklingen presser mulighederne for at give god omsorg for ældre og børn og drive en god folkeskole.

Kære Claus. Ingen regering er kun god. Og ingen regering er kun dårlig. Derfor må vi uanset regeringens farve altid kæmpe for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Og regering og folketing skal altså tvinges til at forholde sig til en udfordring, som truer kernevelfærden i vores kommune. Skal vi ikke prøve at gøre det? Helst sammen!