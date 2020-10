Debattøren kalder regeringens udspil til en klimareform for en parodi. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Uambitiøs regering

Taastrup - 19. oktober 2020 kl. 05:53 Af LEnnart HArtmann Nielsen (V), Folketingskandidat i Taastrup-kredsen Kontakt redaktionen

Regeringens udspil til en ny klimareform er en parodi. Der lægges op til, at der ikke skal ske meget i de første ni år og så skal det hele ske i 2029. Det er tydeligt, at vennerne på venstrefløjen og de partier, der danner parlamentarisk grundlag for regeringen heller ikke er tilfredse med Dan Jørgensens udspil.

Hvis man tror, at man kan løse klimapolitikken ved at lade danskere tanke deres biler i Tyskland og stadig køre rundt i Danmark og forurene, fordi det så vil være det tyske klimaaftryk der belastes, så har man da ikke forstået, hvad der skal til for at få løst CO2-reduktionen. Det er stadig danskeren, der bliver syg af forureningen.

Med en omlægning af bilparken til 500.000-1.000.000 elbiler i Danmark vil forureningen bare blive eksporteret til de lande, hvor bilerne ender. Hvor stor reduktion giver det på verdensplan - det er nok tæt på at være ingenting; men det kommer til at se pænt ud på det danske klimareducerings regnskab. Det er meget svært at få øje på gevinsten, medmindre man er socialdemokrat.

Det himmelråbende er, at man ikke har nogen aktive klimatiltag, men overlader det til fremtidig forskning at finde en løsning på regeringens vegne. Så kan alle jo lave politik.

Det er i øvrigt det samme erhvervsliv, som regeringen er i færd med fuldstændig at lukke i covid-19's navn, som man nu indtrængende beder om hjælp i forbindelse med fremtidig forskning. Det ligner ansvarsfraskrivelse i en selv for regeringen uhørt størrelse.

Regeringen håber måske på, at der i løbet af indfasningsperioden på næsten 10 år kommer en blå regering til, som skal »overtage« den manglende klimapolitik og få en endnu kortere tid til at få klimaaftrykket på plads til 2030.

Så kan de røde til den tid give de blå skylden for ikke at kunne nå klimamålet, som de selv har syltet ved manglende rettidig omhu og en sen igangsætning.

Politik er nemt, hvis bare man kan overlade ansvaret til andre.