Det har sagen om Hans-Henrik Thomsen (billedet), der har fået byrådsmedlem Peter Faarbæk (S) til at sætte administrationen i gang med at undersøge om byrådet kan gøre mere for at sikre endnu mindre udskiftning af de medarbejdere, der kommer hos hjemmeplejekrævende borgere, som har valgt den private løsning. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Tryghed i plejen

Jeg har på baggrund af artiklen bedt administrationen redegøre for hvilke muligheder der vil være for at mindske denne udskiftning - f.eks. krav til andel faste uddannede medarbejdere, mindske sygefravær mv. Vi er forpligtiget til at gøre hvad vi kan for at borgerne ikke oplever et mylder af forskellige personer i sit hjem.