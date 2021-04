Claus Johnsen, formand for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup, reagerer på byrådsmedlem Betina Liv Moes fortælling om de interne forhold hos Det Konservative Folkeparti. Foto: Freja Czajkowski Foto:

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Trist at læse om topstyring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Trist at læse om topstyring

Taastrup - 16. april 2021 kl. 20:16 Af Claus Johnsen, Partiformand, Socialdemokratiet, Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Jeg læser med beklagelse, at byrådsmedlem Betina Liv Moe ikke ønsker at opstille til byrådsvalget i 2021. Grunden skulle være, at vores borgmester Michael Ziegler og den konservative partiforening ikke ville bakke om hendes kandidatur.

Som formand for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup ser jeg det som den fornemmeste opgave at værne om et stærkt medlemsdemokrati uden topstyring, for eksempel ved valg af kandidater. Hos os i Socialdemokratiet kan alle medlemmer stille op til kommunalvalget. Eneste regel er ét års medlemskab, og at der støttes op om valgprogrammet.

Alle medlemmer i Socialdemokratiet her i Høje-Taastrup Kommune kan få indflydelse på den førte socialdemokratiske politik. Dette sikres blandt andet gennem mange medlemsmøder og ved at formand og næstformand i partiforeningen har en observatør plads, når de socialdemokratiske byrådsmedlemmer (A-gruppen) afholder møder forud for byrådsmøderne.

Valgprogrammet til kommunalvalgene bliver udarbejdet i fællesskab mellem kandidater, bestyrelse og A-gruppen. Vi giver plads til selvstændige meninger. Vi har derfor ingen topstyring af kandidater, byrådsmedlemmer eller bestyrelse. Vi tager sag for sag og diskuterer den på et sagligt politisk grundlag.

Derfor bliver jeg trist til mode, når jeg læser om denne topstyring i Det Konservative Folkeparti i kommunen. Vi i Socialdemokratiet ønsker Betina alt muligt held og lykke i fremtiden. Betina har ydet en stor indsats i de tre år, hvor hun han siddet i Byrådet. Det er ærgerligt for demokratiet og byrådsarbejdet, at borgmesteren og en partiforening ikke vil støtte op om Betina.

Til sidst vil jeg håbe på en god og fair kommunal valgkamp på gader og stræder. Vi glæder os til at give det borgerlige styre i kommunen kamp til stregen. Vi vil arbejde målrettet for, at Peter Faarbæk bliver den nye socialdemokratiske borgmester som afløser for en metaltræt Ziegler. Nye øjne og en ny politik vil kunne sikre en mere tryg kommune med fokus på livsglæde, uddannelse og velfærd. Vores socialdemokratiske regering har allerede taget det første skridt med tildelingen af større økonomiske rammer til Høje-Taastrup Kommune til gavn for os alle i kommunen.

relaterede artikler

Byrådsmedlem føler sig presset ud: Borgmester afviser 09. april 2021 kl. 20:08

Ziegler genvalgt som spidskandidat - med 19 andre kandidater 09. april 2021 kl. 10:50