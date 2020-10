Cyklistforbundet på Vestegnen ønsker, at Høje-Taastrup Kommune bliver bedre til at tænke mere på cyklisterne, når der planlægges.

Debat: Trafikplanlægning bør indbefatte cyklister

Taastrup - 13. oktober 2020 kl. 05:12 Af Christina Gylling Saadbye, Formand for Cyklistforbundet på Vestegnen Kontakt redaktionen

Vi oplever som cyklister, at Høje-Taastrup ikke planlægger, at det skal være lige så fremkommeligt at være cyklist som bilist. Den ringe respekt for de tohjulede og CO2-neutrale trafikanter, ser vi f.eks. i forbindelse med nybyggeri og etableringen af Bornholms Allé.

Som det fremgår af vedlagte foto skal man kante sig forbi en helle, der står midt i det hele, hvor der skulle være en cykelbane.

Bedre bliver det ikke, når man som cyklist skal passere Hveen Boulevard for at komme til og fra Høje Taastrup Vej. Her skal man hver gang stoppe for at aktivere knappen og vente på grønt, og det skal man rigtig mange steder i kommunens vejkryds (tænk sig hvis man som bilist skulle det!!).

I Cyklistforbundet har vi desværre alt for mange eksempler på at Høje-Taastrup, som er klimakommune, ikke i praksis understøtter de gode klima hensigter til gavn for cyklisterne, og de bilister, der kunne tænkes at omlægge deres trafikvaner. Vi ser frem til at byrådet i perioden frem mod valget tager de gode klima hensigter alvorligt - også på trafikområdet. Vi er klar til en konstruktiv dialog i Cyklistforbundet.