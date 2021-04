Vi skal sikre, at børn og unge finder tilbage til foreningslivet efter corona-nedlukningen, mener debatøren. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Tilbage til foreningsliv

Taastrup - 18. april 2021 kl. 19:18 Af Thomas Stenrød Paulsen, kandidat for Socialdemokratiet til byrådet i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Coronatiden har ramt det sociale liv og foreningslivet i høj grad for alle og måske i særlig høj grad gruppen med børn og unge.

Når vi skal se på genåbningen af Danmark, er det vigtigt, at vi indtænker de unges social- og fritidsliv. Mange børn og unge har i den seneste år brugt meget tid foran iPads i skoleundervisningen samt Netflix og PlayStation i fritiden. Det er også fint i en afgrænset periode, men der vil være brug for en særlig indsats for at styrke fritidstilbuddene, når de skal forsøge at få de unge tilbage til foreningsaktiviteterne.

Der er brug for, at man får faciliteret foreningslivet igen, så vi får så mange børn og unge tilbage til fællesaktiviteter med jævnaldrende, i et fællesskab hvor sociale færdigheder udvikles og venskaber dannes.

Personligt har jeg hørt flere fortællinger fra forældre, som har oplevet, at deres børn er begyndt at vænne sig til, at de ikke behøver samspillet med andre børn og får nok af sociale aktiviteter gennem skærmtid.

Der er brug for få støttet foreningslivet fra skolerne og kommunen allerede nu - men i særlig grad til august ved skolestart, så vi giver foreningslivet den bedst mulige ramme for at kunne få de unge tilbage til foreningsliv, fællesskab og sportsaktiviteter i stedet for Ipads og Netflix.

