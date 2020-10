Formanden for den lokale 3F-afdeling er glad for den ny tilbagetrækningsreform, som er tiltænkt at give personer med et hårdt arbejdsliv i eksempelvis bygge- og håndværksbranchen ret til at trække sig tilbage . Foto: Hans-Jørgen Johansen

Debat: Tidlig pension: Kan ikke får armene ned

Det er en kæmpe sejr for danske lønmodtagere, og der er god grund til at sende en tak til partierne bag aftalen. De tog ansvar for at sikre en mere fair pension for tusinder af lønmodtagere. For dem der har arbejdet længst med de hårdeste jobs.

I 3F har vi kæmpet længe for denne sag. Vi ser dagligt medlemmer, der må slæbe sig på pension efter et hårdt arbejdsliv. Nu kan vi give dem en mulighed for gode år på pension. Det er samtidig utroligt positivt, at man lempe kravene for at kunne komme på seniorpension. På den måde står vi med klare forbedringer for mange af mine kollegaer, der har et hårdt arbejde. Nu kan de få gode år sammen med familien.