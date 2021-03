Nærheden bliver en flot bydel, men der skal gøres noget ved til- og frakørselsforholdene, mener debatøren. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Tanker efter besøg i Nærheden

Taastrup - 03. marts 2021 kl. 15:53 Af Jens V. Bruun, Engstien 12, Taastrup Kontakt redaktionen

Vi havde ofte læst rosende om bydelen Nærheden og besluttede os for at se, hvad det var. Vi kørte ad Torslundevej for at se lidt marker, og solen skinnede smukt derudover.

Vi kom efterhånden frem til Reerslev, men så begyndte det at blive sværere, og solen drillede. Efter at være kørt lidt for langt ad en vej, jeg ikke husker navnet på, forstod jeg, at vi skulle til Stenbuen. Den kørte vi så ad og kom til et nyere villakvarter, og det var nydeligt.

Lidt nordligere begyndte et byggeri af større lejlighedskomplekser. Mange var ikke færdige endnu, men et forhold slog os begge. Der var ingen udenom legepladser for børn eller grønne områder, som man kunne gå tur i. Vi håber, at det bare er fordi, byggeriet er i gang endnu, for ellers bliver der da fattigt for de kommende beboere rent oplevelsesmæssigt. Træer til fugle og lignende sås heller ikke endnu, men kommer forhåbentligt.

Da vi ville hjemad, kunne vi ikke umiddelbart finde vej til Roskildevej, så vi spurgte en person, der gik rundt, og så ud som han måtte vide det. Jo, I skal bare lidt der henad og så over broen (som vi jo ikke kunne se endnu), så er det ligefrem; og det var det så også.

Færdige med turen rundt snakkede vi om, at hvis der ikke kom flere og bredere til- og frakørsler, måtte der da opstå trafikproblemer morgen og aften, når det hele var færdigbygget.

Slutteligt kan vi godt forstå, at mange er glade for at bo der, men de trafikale forhold kan godt blive et problem, hvis der ikke skabes bedre til- og frakørselsforhold til området.