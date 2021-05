Sonja Lindgren har haft glæde af at komme til Ansgarkirkens tilbud om åben kirke. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Tak til for et løft i låget

Takket været tre musikalske ildsjæle og kirkens velvillige indstilling til åben kirke har og er det muligt at droppe ind to gange om ugen i halvanden time.

Ganske fantastisk at være sammen med levende mennesker og musik, sang og det hele er meget alsidigt.

Kan mærke på nogle af de andre, der også har fundet vej til Ansgarkirken i Hedehusene, at et pust og højt til loftet giver et løft i låget.