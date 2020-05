Formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou, er glad for, at kommunerne viser stor vilje til at hjælpe det lokale erhvervsliv. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tak for hurtig handling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tak for hurtig handling

Taastrup - 26. maj 2020 kl. 20:44 Af Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunerne i hovedstadsområdet har i høj grad skruet op for erhvervsvenligheden og vist stor velvilje til at hjælpe de lokale virksomheder, som nærmest fra den ene dag til den anden er blevet ramt af coronakrisen. I skrivende stund ved jeg, at København, Gladsaxe, Gentofte, Herlev, Rødovre og Vallensbæk (Høje-Taastrup har også besluttet det, red) har fremrykket betalinger på udført arbejde. Tak for det, det er en hjælp, som kan mærkes.

København har desuden fremrykket rigtig mange byggeprojekter, og jeg håber meget, at andre kommuner i hovedstadsområdet vil gøre det samme. Kommunerne kan med fordel også benytte muligheden for at renovere skoler, børnehaver og rådhuse, som trænger til en kærlig hånd, nu hvor de alligevel står tomme.

Tak til kommunerne i hovedstadsområdet for hurtig handling. Jeg håber, at I vil at fremrykke byggeprojekter. Det vil uden tvivl hjælpe lokale virksomheder med at minimere eller undgå fyringer, men det skal gå hurtigt med at få byggeprojekterne op af skuffen. Jo flere arbejdspladser vi kan redde, jo hurtigere kan vi komme op i gear på den anden side af coronakrisen og minimere tabene. Vi må hjælpe hinanden, så vi kommer bedst muligt ud på den anden side.