Artiklen: Debat: Tak for et venligt trænings-spark

Alle bliver i denne coronatid på en eller anden måde berørt af situationen, der er begrænsninger, men også nye muligheder for at ændre adfærd. Og for mit vedkommende blev jeg på venlig - men også bestemt - måde gjort opmærksom på at fortsætte mine to ugentlige træningsdage hjemmefra ved blandt andet at gå ture i lokalområdet og iøvrigt foretage selvtræning, så hoved og krop ikke holdt coronaferie.