Debattørerne mener, at man skal indføre obligatorisk praktik for elever i folkeskolen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Debat: Taastrups unge fortjener at møde virkelighedens arbejdspladser

Taastrup - 07. september 2021 kl. 15:09 Af Jan Sørensen, adm. direktør i Nordisk Staal og Henrik Stilling, formand for Dansk Metal Hovedstaden Kontakt redaktionen

I august vendte Taastrups skolebørn tilbage til den lokale folkeskole efter sommerferien.

Nu venter endnu et spændende skoleår med nye fag, gode kammerater og forhåbentlig masser af læring. De unge i Taastrup deler dog en udfordring med mange andre unge rundt omkring i Danmark.

For ifølge en undersøgelse kommer mere end hver tredje folkeskoleelev faktisk ikke i erhvervspraktik i folkeskolen. I mange kommuner, for eksempel her i Høje Taastrup, er erhvervspraktik ikke obligatorisk.

Eleverne har i dag alene ret til at komme i erhvervspraktik i løbet af deres folkeskoletid og skal sammen med deres forældre som udgangspunkt selv finde erhvervspraktik på en arbejdsplads.

Det betyder, at ikke mindst de socialt udsatte unge med manglende netværk risikerer at gå glip af den erhvervspraktik, som vi voksne havde i vores egen skoletid for mange år siden.

Det nye skoleår er ikke bare et nyt skoleår. Det er også et år, hvor skolebørnenes forældre skal til kommunalvalg. Derfor har vi som repræsentanter for virksomheder og lønmodtagere i Region Hovedstaden en klar opfordring: Gør erhvervspraktik obligatorisk for eleverne i hele Høje-Taastrup Kommune.

For selvom der er mange spændende fag for børnene på skoleskemaet, så har børnene altså også godt af at se lidt af virkeligheden og møde det rigtige arbejdsmarked i skoletiden.

Det er godt for børnene i Høje-Taastrup, det er godt for virksomhederne - og det er faktisk også godt for hele Danmark, hvor vi frem mod 2030 kommer til at mangle i tusindvis af gode faglærte hænder på landets mange virksomheder.