De skarpe sving på den nye Bornholms Alle er farlige og uigennemtænkt, lyder det fra debattøren. Foto: Privat

Debat: Sving på ny vej er farlige og uigennemtænkte

Taastrup - 07. juli 2020 kl. 06:58 Af Peter Dzougov, Fredensvej 28A, Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flot ser svinget ud på den nyåbnede Bornholms Alle i Høje-Taastrup, men en jeg må indrømme, at jeg køremæssigt fik en overraskelse, da jeg kørte på den første gang - den var virkelig svær at forcere, og g-kræfterne fik et vist friløb hos os, der sad i bilen, mens vi forcerede svinget, og jeg må indrømme, at jeg nok ikke helt holdt mig inden for rammerne af vejbanen.

Efterfølgende måtte jeg reflektere over min egen kørsel, om jeg var en dårlig bilist, kørte jeg for stærkt eller var mine vurderingsevne som bilist med 38 års erfaring begyndt at svinde?

Jeg besluttede mig for at teste mig selv og vejsvinget - køreteknisk gælder i hvert fald tre grundliggende præmis for svinge en bil i fart - kør ikke for stærkt, undgå at bremse mens du drejer, da du risikerer udskridning, hold begge hænder på rattet og fokuser på kørslen.

Det var ikke så svært, hastigheden er sat til 30 km i timen, i stedet for at bremse ned satte jeg autopiloten til 30 km i timen, tog fat med begge hænder på rattet og satte retningen mod svinget...

Vejsvinget var en prøvelse, selv med overholdelse af den fastsatte hastighed, fokuseret og med begge hænder på rattet var svinget en prøvelse - min bil en Mitsubishi Colt fra 2011 er ikke stor og med lille venderadius , jeg tror jeg klarede det uden at overskride vejbanens optrukne inderlinjer, jeg husker ikke om jeg ramte brostensbelægningen i vejkanten, som er konstrueret til at sikre, bilen ikke kører ud, selv om man kommer skævt ind i vejbanen, men jeg kunne husker de ret voldsomme g-kræfter, hvor jeg igen pressedes til siden på en ret ubehagelig måde og nærmest følte jeg trænede svingkørsel som i et Le Man motorløb, bare i slow motion.

Et kort ophold på stedet og test af de busser, der flere gange i timen om dagen gennemkører strækningen gav mig en ide om udfordringen, fire ud af fem 12 meter lange busser kunne ikke holde sig inden for de optrukne linjer - kommer du som modkørende og er uopmærksom, må der være en stor risiko for kollision.

Hvordan buspassagerende oplevede vejsvinget ved jeg ikke - jeg tager hatten af for buschaufførerne, der mange gange dagligt forcerer svinget.

Min konklusion er: Svinget - svanehalsen - er uigennemtænkt, trafikfarligt uanset motiver for design - en vejs formål er at lette trafikken ikke obstruere og reducere sikkerhed.

Min opfordring til borgmester og byråd samt beslutningstagere i Driftbyen, der i praksis administrerer vejtilsyn, prøv og kør en tur ad Bornholms Alle med 30 km i timen og vurder selv, om beslutningen til vejens design var en klog beslutning.