Sofie Carsten Nielsen under 40 års jubilæumsfejringen på Høje-Taastrup Gymnasium. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Svar til Kenneth Kristensen Berth: Løsningen bliver da aldrig diskrimination!

Taastrup - 15. oktober 2019 kl. 14:05 Af Sofie Carsten Nielsen, næstformand for Radikale Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden havde jeg æren af at tale til Høje-Taastrup Gymnasiums 40 års jubilæum

Og takke dem. For at være en fakkel for frihed. Som giver muligheder til unge danskere - uanset baggrund eller religion.

Det fik Kenneth Kristensen Berth (DF) op i det røde felt. Fordi 57 pct. af eleverne på Høje-Taastrup sidste år havde en anden etnisk baggrund.

Forkert medicin Berths diagnose er som sådan rigtig. Det dur ikke, at Danmark splittes i brune og hvide gymnasier.

Men medicinen Berth vil ordinere er helt forkert: En grænse for, hvor mange danskere med anden etnisk baggrund, der må komme i gymnasiet og forbud mod tørklæder. Rendyrket diskrimination.

Værst af alt vil det intet løse. Tværtimod er det gift for sammenhængskraften at forhindre nogen i at komme på gymnasiet eller forbud mod tørklæder.

Alle skal have ret til en ungdomsuddannelse.

Og selvfølgelig skal ingen piger tvinges til at bære tørklæde - men et forbud, hvor en patriarkalsk dansk mand forbyder dem i at gå i noget bestemt tøj, vil blot betyde, at nogle unge kvinder fravælger en ungdomsuddannelse.

Skal skabe blandede gymnasier Ja, der er behov for at skabe mere blandede gymnasier. Det er i øvrigt et højt ønske hos eleverne på HTG!

Og vi er sammen med det nye flertal, gået i gang. Allerede fra næste optag bliver det endelig muligt at blande mere. Det første skridt bliver taget.

Men der skal meget mere til. Hvorfor handlede DF ikke på det, mens I havde magten?

Samtidig skal vi gøre gymnasier som Høje-Taastrup Gymnasium mere attraktive. Ved at stoppe de drænende uddannelsesbesparelser og i stedet give penge til bl.a. flere undervisere.

Diskrimination bliver aldrig løsningen Det er konkrete forslag til løsninger. Dem kan vi altid diskutere. Men én ting er sikkert: Diskrimination bliver aldrig løsningen.

Tværtimod. Det bidrager blot til grøftegraveri.

Men Berth og DF lever af at pøse benzin på bålet. Samtidig med at de aldrig løfter så meget som en finger for at give mere frihed til unge danskere med anden etnisk baggrund eller religion.

Det må vi andre tage på os. Og det gør jeg gerne.

Sammen med alle andre borgere og partier, som er optaget af reelle løsninger på virkelige problemer.

For det fortjener Høje-Taastrup Gymnasium. Det fortjener eleverne. Det fortjener vi som samfund.