Joakim Lemmé mener, at det vil være oplagt med Studieboliger på Hedehusene Skole, som ikke længere skal være skole, når den nye skole i Nærheden åbner næste år. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Studieboliger, et passende alternativ til atter ucharmerende nybyggeri

Taastrup - 24. august 2020 kl. 19:43 Af Joakim Lemmé, Stifter af organisationen »Bevar Hedehusene Skole« Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hedehusene Skole kan ikke have en bedre placering end den placering, den har. Man er på nævnte adresse relativt tæt på handelslivet i Hedehusene, og lige uden for skolen går der busser mod Hedehusene station, Roskilde station, Høje-Taastrup station og Glostrup station.

Ja, faktisk er man kun en spytklat fra Høje-Taastrup station. Ja, beliggenheden er ganske enkelt helt fantastisk, og samtidig huser skolen et enormt areal. Inde som ude. Mit forslag er, at vi skal have en hulens masse studieboliger til kommunen.

Eller rettere sagt til Hedehusene. En passende eksakt adresse ville være Græshøjvej 4, hvor Hedehusene skole - lidt endnu - tilbyder undervisning.

Jeg læste forleden, at der til oktober, vil tilkomme helt præcist 262 spritnye studieboliger i Ballerup. Studieboliger med fællesarealer og med en månedlig husleje på de omtrent 4000 kroner, når boligsikringen er fratrukket. Altså, en 30% lavere husleje, end boede man i København.

Ballerup, en by der er tæt på en række uddannelsesinstitutioner, set med geografiske briller, samt en by, hvor huslejen til en studiebolig er til at betale.

Var det ikke på tide, at vi gjorde selvsamme i vores kommune? Det er på høje tide, at kommunen gør noget for de unge borgere i kommunen. De unge borgere, som blot er ét segment af de mindre velstillede borgere, typisk.

Byggeriet af Nærheden har haft et meget klart fokus af et specifikt segment af de danske borgere: Den øvre middelklasse. Jeg ville mene, at vi hungrer efter studieboliger i vores kommune. Det samme tør ikke siges om nybyggeri af almene andels- og ejerlejligheder.

Var det ikke på tide at påbegynde et nyt byggeprojekt? Nemlig, studieboliger til kommunen. Adressen kunne hedde Græshøjvej 4, Hedehusene. Men det kræver en god portion engagement fra politikerne i byrådet, for at dette kan igangsættes. Og, sidst men ikke mindst: Studieboligerne skal være til at betale, så de unge studerende, ikke er tvunget til at skulle leve af deres plak på tænderne.

