Der er opbakning fra Socialdemokratiet til at undersøge om, det giver mening at etablere et hospice i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Stor forståelse for ønsket om et hospice

Taastrup - 23. marts 2021 kl. 06:24 Af Peter Faarbæk (s), gruppeformand i byrådet i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Inge Jacobsen havde for nylig et debatindlæg, hvor hun peger på behovet for, at der etableres et hospice i Høje-Taastrup kommune.

Der er for mig ingen tvivl om, at der er mange alvorligt syge, oftest ældre, og deres pårørende, som har stor glæde af, at den sidste tid kan ske i gode trygge rammer på et hospice. Derfor har jeg også stor forståelse for et ønske om et sådant kan etableres lokalt.

Hidtil har finansieringen af hospice sket via bevillinger på finansloven, og ansvaret herefter lagt i hænderne i regionerne.

Det vil også efter min overbevisning være den vej, vi skal, såfremt der skal etableres et lokalt hospice her i kommunen. Kommunens andel heri vil være at skulle finde finansieringen til en tredjedel af omkostningen til de ophold, der evt. yderligere vil komme fra kommunens borgere, og dermed en ret begrænset udgift, som, jeg mener, burde kunne findes i budgettet.

Jeg mener derfor, at der vil være grundlag for at få undersøgt, om der er behov for et lokalt hospice, eller om der allerede er pladser nok på de nærmeste hospicer i Roskilde og Måløv.

Såfremt der i området er behov for yderligere pladser ,mener jeg bestemt, kommunen i samarbejde med de parter, Inge Jacobsen nævner, skal arbejde for etableringen af et lokalt hospice, så det ikke er manglen på plads, der skal være en af bekymringerne i en sidste tid.